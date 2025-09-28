Thành phố trên 4 triệu dân phấn đấu thuộc nhóm phát triển khá của châu Á, trở thành thành phố đáng sống của Việt Nam

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, sáng 28/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Cần Thơ chính thức bế mạc sau 3 ngày làm việc. Tại Đại hội, 100% đại biểu dự Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với 28 chỉ tiêu cụ thể, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá.

Theo dự thảo Nghị quyết Đại hội, TP. Cần Thơ phấn đấu đến năm 2030 trở thành một cực tăng trưởng của quốc gia, giữ vai trò động lực phát triển, lan tỏa, dẫn dắt cả vùng. Đến năm 2045, là thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại, phấn đấu thuộc nhóm thành phố phát triển khá của châu Á, trở thành thành phố đáng sống của Việt Nam.

Ông Đỗ Thanh Bình - Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025 phát biểu tại Đại hội (Ảnh: VGP/LS)

Nghị quyết đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, khẩn trương rà soát, bổ sung và điều chỉnh quy hoạch tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch đô thị và nông thôn; quy hoạch ngành…

Thứ hai, tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, kiện toàn bộ máy hành chính; sắp xếp, tổ chức lại bộ máy chính quyền các cấp phù hợp với đơn vị hành chính mới, tiếp tục tinh giảm, bố trí phân công cán bộ, nhất là người đứng đầu ngang tầm nhiệm vụ.

Thứ ba, đề xuất sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách đặc thù; kiên quyết khơi thông, tháo gỡ những nút thắt, điểm nghẽn.

Thứ tư, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại các lĩnh vực kinh tế, dựa vào khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực chủ yếu.

Thứ năm, tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho phát triển kinh tế tư nhân.

Nghị quyết đề ra 3 khâu đột phá:

Thứ nhất, đẩy mạnh thu hút, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong tất cả các lĩnh vực; đẩy mạnh và mở rộng hợp tác quốc tế để thu hút nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội và quảng bá hình ảnh của TP. Cần Thơ trong khu vực và quốc tế.

Thứ hai, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là hạ tầng giao thông; hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng số; hạ tầng các khu, cụm công nghiệp và công nghệ thông tin tập trung; thu hút đầu tư, xây dựng các trung tâm logistics hiện đại, gắn với cảng biển và cảng hàng không quốc tế.

Thứ ba, đổi mới tư duy, thống nhất về nhận thức và hành động của các cấp ủy, chính quyền, cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân về vị trí, vai trò của kinh tế tư nhân; tập trung củng cố, phát triển mới doanh nghiệp tư nhân; xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Tại Đại hội, ông Đỗ Thanh Bình - Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025 cho biết, một nhiệm kỳ mới chính thức bắt đầu, khát vọng của Cần Thơ hòa chung vào khát vọng vươn mình, hùng cường của dân tộc.

Ông Bình nhấn mạnh, bằng bản lĩnh kiên cường, truyền thống cách mạng vẻ vang và khát vọng vươn lên, Cần Thơ chắc chắn sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng bộ và nhân dân tin tưởng giao phó.