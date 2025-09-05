Lần đầu tiên VN-Index vượt 1.700 điểm, nhà đầu tư cầm tiền mặt còn cơ hội?

Lần đầu tiên VN-Index vượt 1.700 điểm

Sáng 5-9, thị trường chứng khoán Việt Nam lại một lần nữa khiến giới đầu tư bất ngờ. Ngay sau phiên ATO, VN-Index bật tăng gần 13 điểm, chính thức vượt 1.700 điểm – cột mốc chưa từng có trong lịch sử.

Chỉ mới vài tháng trước, khi thị trường còn loay hoay ở vùng 1.400 – 1.500 điểm, ít ai dám hình dung rằng một ngày không xa, VN-Index lại có thể vươn lên ngưỡng 1.700. Thế nhưng, từ sau đợt giảm sâu hồi tháng 4, đà phục hồi mạnh mẽ đã liên tục đưa thị trường đi lên, mở ra một trong những giai đoạn hưng phấn nhất của chứng khoán Việt Nam.

Đến cuối phiên sáng, thị trường vẫn ghi nhận trạng thái hứng khởi. VN-Index tạm dừng ở mức 1.705,3 điểm, tăng 9,01 điểm (+0,53%) so với tham chiếu. VN30 cũng giữ nhịp tăng vững chắc, đạt 1.890,88 điểm, cao hơn 7,29 điểm (+0,39%). HNX-Index tăng mạnh hơn, lên 286,49 điểm, trong khi UPCoM giảm nhẹ 0,13 điểm, còn 111,72 điểm.

Sắc xanh chiếm ưu thế trên sàn HoSE với 190 mã tăng, áp đảo so với 115 mã giảm. Dòng tiền vẫn lan tỏa tích cực, tập trung ở nhóm bất động sản, tài chính, công nghiệp và một số cổ phiếu năng lượng. Thanh khoản phiên sáng đạt hơn 20.134 tỉ đồng.

Đáng chú ý, nhiều cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp và dầu khí bứt phá, kéo chỉ số đi lên. Ở nhóm tài chính, sự phân hóa xuất hiện nhưng một số ngân hàng lớn vẫn giữ đà tăng nhẹ.

Thị trường chứng khoán Việt Nam chinh phục thành công ngưỡng 1.700 điểm, mức kỷ lục trong 25 năm qua.

Cơ hội nào cho nhà đầu tư đứng ngoài?

Chỉ số vẫn băng băng đi lên, vượt qua mốc 1.700 điểm, gây ngỡ ngàng cho cả giới phân tích lẫn nhà đầu tư trong nước.

Trên các diễn đàn chứng khoán, nhiều nhà đầu tư bày tỏ sự tiếc nuối. Khi thị trường ở 1.400 điểm, họ chờ điều chỉnh để mua cồ phiếu. Đến 1.500 điểm, rồi 1.600 điểm, họ vẫn chờ. Và bây giờ, khi VN-Index đã chạm 1.700, họ đành đứng ngoài quan sát, vừa lo lắng vừa nuối tiếc.

Nhiều nhà đầu tư "không tin nổi" khi VN-Index lập đỉnh, vượt 1.700 điểm chỉ trong thời gian ngắn

Công ty Chứng khoán VPS cho rằng vùng kháng cự tiếp theo của thị trường có thể là 1.740 – 1.760 điểm, nhưng cơ hội đầu tư không còn lan tỏa rộng rãi mà tập trung vào một số cổ phiếu có nền tảng cơ bản và định giá hợp lý.

Trong khi đó, Công ty Chứng khoán SHS nhìn nhận cơ hội ngắn hạn sẽ dịch chuyển sang các cổ phiếu chưa tăng nhiều nhưng có triển vọng kinh doanh tích cực trong quý III, như bất động sản dân cư, xây dựng, vật liệu.

Ông Đào Hồng Dương, Giám đốc Phân tích ngành và cổ phiếu - Công ty Chứng khoán VPBank, cho biết định giá P/E của VN-Index hiện khoảng 15 lần, chỉ nhỉnh hơn một chút so với trung bình 10 năm. Khác biệt quan trọng so với giai đoạn 2021 là động lực thị trường hiện nay đến từ tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp, thay vì dòng tiền rẻ.

Theo chuyên gia này, nửa đầu năm 2025, lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp niêm yết đã tăng mạnh, trong khi GDP tiếp tục bứt tốc. Chính yếu tố "tăng trưởng thật" này đang tạo niềm tin cho nhà đầu tư về khả năng thị trường chứng khoán sẽ còn tiến xa hơn.

VN-Index vượt 1.700 điểm không chỉ là một con số mà còn là minh chứng cho sức bật của nền kinh tế, cho niềm tin đang dần trở lại. Song, thị trường luôn bất ngờ và những ai bước đi trong sự hưng phấn cần chuẩn bị tâm thế thận trọng cần thiết.