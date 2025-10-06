Làn sóng ly tâm để tận hưởng chuẩn sống cao cấp tại khu Đông TP HCM

Đòn bẩy hạ tầng tỷ đô định hình tâm điểm mới

Khu Đông TP.HCM trong thập niên vừa qua đã trở thành tâm điểm của chiến lược phát triển đô thị, khi TP.HCM định hình mô hình siêu đô thị mở rộng sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu. Đây không chỉ là sự mở rộng về địa giới hành chính, mà còn là một bước chuyển chiến lược nhằm tạo nên một cực tăng trưởng kinh tế – tài chính – công nghệ mới của cả miền Nam.

Picity Sky Park sở hữu vị trí ngay giao điểm quốc lộ 1A và đại lộ Phạm Văn Đồng.

Yếu tố đóng vai trò trụ cột trong sự dịch chuyển này chính là hạ tầng giao thông liên vùng, với hàng loạt dự án chiến lược: tuyến Metro số 1, đường Vành đai 3 đang tăng tốc, cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây và sân bay quốc tế Long Thành trong tương lai gần.

Trong hệ sinh thái hạ tầng ấy, đại lộ Phạm Văn Đồng được ví như "trục xương sống" kết nối trực tiếp trung tâm TP.HCM với các đô thị vệ tinh. Với chiều dài hơn 12 km, bề mặt rộng thoáng và khả năng kết nối xuyên suốt từ sân bay Tân Sơn Nhất đến Quốc lộ 1A, tuyến đại lộ này đã và đang định hình những "tọa độ vàng" mới cho bất động sản.

Thực tế cho thấy, trục Phạm Văn Đồng không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển mà còn tái cấu trúc lại bản đồ cư trú của giới tri thức, doanh nhân và các chuyên gia nước ngoài. Nếu trước đây nhóm khách hàng này chỉ tập trung tại các khu vực trung tâm thì nay đang dần dịch chuyển về các khu đô thị hiện đại dọc Phạm Văn Đồng, nơi vừa có hạ tầng hoàn chỉnh, vừa sở hữu không gian sống chất lượng cao, tách biệt khỏi sự quá tải của khu vực lõi trung tâm.

Cuộc đua nâng tầm chuẩn sống của các dự án mới

Trước tiềm năng vượt trội, khu Đông đã trở thành sân chơi của những nhà phát triển bất động sản thực thụ, kiến tạo nên các khu đô thị quy mô, thay đổi hoàn toàn diện mạo khu vực. Các dự án này liên tục thiết lập những tiêu chuẩn mới về không gian sống, tiện ích và chất lượng bàn giao, trở thành điểm đến lý tưởng cho cả nhà đầu tư sành sỏi và các gia đình trẻ hiện đại.

Ở vị trí tiếp giáp ngã giao Phạm Văn Đồng – Quốc lộ 1A, khu vực triển khai SkyZen – phân khu cao cấp nhất của Picity Sky Park do Pi Group phát triển được xem là tâm điểm hội tụ của làn sóng này. Nơi đây không chỉ là cửa ngõ kết nối các trục kinh tế trọng yếu, mà còn là "tọa độ trung tâm mới" của TP.HCM sau sáp nhập, nơi cư dân có thể đồng thời tiếp cận cả lợi thế siêu đô thị mở rộng lẫn tiện ích sống cao cấp trong một không gian được quy hoạch theo chuẩn quốc tế.

Tổ hợp tiện ích được đầu tư bài bản theo tiêu chuẩn resort 5 sao tại Picity Sky Park.

Dự án không chỉ bắt kịp xu hướng mà còn tạo ra dấu ấn riêng biệt với mô hình đô thị số tiện ích 5 sao chuẩn quốc tế. Đặc biệt, sự ra đời của SkyZen - phân khu cao cấp nhất dự án - đã mang đến một lựa chọn hoàn hảo cho những ai tìm kiếm một không gian sống tiện nghi và đậm chất công nghệ.

Điều làm nên sự khác biệt của SkyZen không chỉ nằm ở thiết kế tinh tế, tối ưu không gian để đón trọn ánh sáng và gió trời, mà còn ở tiêu chuẩn bàn giao cao cấp đồng bộ. 100% căn hộ SkyZen được bàn giao trọn bộ nội thất đến từ các thương hiệu hàng đầu thế giới như hệ thống nhà thông minh Hyundai HT (Hàn Quốc), công nghệ điện ABB (Thụy Sĩ); thiết bị bếp Bosch (Đức), Hafele (Đức); máy lạnh LG (Hàn Quốc); thiết bị vệ sinh Grohe (Đức) và khóa thông minh Yale (Mỹ)… mang lại trải nghiệm sống tiện nghi và an toàn tuyệt đối cho cộng đồng cư dân.

Phân khu cao cấp SkyZen với tiêu chuẩn bàn giao đồng bộ thiết bị hàng đầu thế giới bao gồm thang máy Otis.

Vượt khỏi không gian riêng tư, SkyZen còn nâng tầm trải nghiệm di chuyển với hệ thống Smart Elevator đến từ thương hiệu Otis (Hoa Kỳ). Được trang bị công nghệ phân luồng điểm đến Compass 360 tiên tiến nhất dành cho các cao ốc, hành khách sẽ lựa chọn tầng đến ngay tại sảnh chờ, và hệ thống điều phối thông minh sẽ tự động chỉ định thang máy tối ưu nhất. Công nghệ này giúp giảm thiểu điểm dừng không cần thiết, tiết kiệm lên đến 27% thời gian chờ đợi và di chuyển, mang lại trải nghiệm liền mạch, nhanh chóng và an toàn.

Phòng tập Pilates là một trong các tiện ích được đầu tư dành cho cư dân SkyZen.

Giá trị của dự án đầu tư xây dựng chung cư cao tầng Kim Sơn - SkyZen vượt qua ranh giới của một căn hộ đơn thuần, đó là đặc quyền thừa hưởng toàn bộ hệ sinh thái tiện ích 5 sao hàng đầu khu vực: từ hồ bơi vô cực acrylic muối khoáng, phòng tập Technogym & Yoga, Pilates, khu BBQ, khu vui chơi trẻ em tương tác công nghệ, phòng Golf 3D, phòng Karaoke, co – working space... Tất cả được vận hành trên nền tảng công nghệ AI & IoT, đáp ứng mọi nhu cầu của cư dân chỉ với một thao tác.

Trong bức tranh phát triển "hoàng kim" của khu Đông, những dự án được quy hoạch đồng bộ, đầu tư bài bản mới thực sự trở thành điểm đến của nhóm khách hàng hiện đại. Nổi bật trong số đó, SkyZen không chỉ kiến tạo một chuẩn sống cân bằng, thông minh và khác biệt, mà còn đáp ứng trọn vẹn kỳ vọng kép của thị trường: một không gian an cư đẳng cấp và một kênh đầu tư bền vững với khả năng gia tăng giá trị chắc chắn trong dài hạn.

Tìm hiểu thông tin dự án tại: https://pigroup.vn/