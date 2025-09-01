Làn sóng tăng vốn điều lệ của các công ty chứng khoán sôi động trở lại

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán đang phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ, nhiều công ty chứng khoán đã nhanh chóng triển khai kế hoạch phát hành cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ cũng như huy động vốn cho doanh nghiệp.

Mới đây, Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (MCK: SSI, sàn HoSE) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 dự kiến diễn ra vào ngày 25/9/2025, trong đó nội dung chính là chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, Chứng khoán SSI dự kiến trình cổ đông thông qua phương án chào bán thêm tối đa gần 415,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 15.000 đồng/cổ phiếu.

Tỷ lệ thực hiện quyền 5:1, tức cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu sẽ được quyền mua 1 cổ phiếu mới. Cổ phiếu chào bán thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.

Chứng khoán SSI dự kiến thu về hơn 6.233,7 tỷ đồng, dùng để bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư và cho vay giao dịch ký quỹ.

Thời gian dự kiến chào bán trong năm 2025 - 2026 hoặc thời hạn khác theo quyết định của HĐQT và sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

Ngày 29/8/2025 vừa qua, Chứng khoán SSI đã hoàn tất đợt chào bán hơn 104 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, chiếm 5,28% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty. Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Với giá chào bán 31.300 đồng/cổ phiếu, Chứng khoán SSI dự kiến thu về hơn 3.256,5 tỷ đồng từ đợt chào bán cổ phiếu lần này.

Sau đợt phát hành, số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Chứng khoán SSI sẽ tăng từ hơn 1,97 tỷ cổ phiếu lên gần 2,08 tỷ cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ tăng từ hơn 19.738,6 tỷ đồng lên gần 20.799,1 tỷ đồng.

Như vậy, nếu cổ đông của Chứng khoán SSI thông qua kế hoạch phát hành gần 415,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, vốn điều lệ của doanh nghiệp dự kiến sẽ tăng lên mức gần 24.934,9 tỷ đồng.

Cùng chiều diễn biến, mới đây Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS, MCK: ORS, sàn HoSE) cũng vừa công bố Nghị quyết về việc thông qua các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Theo đó, TPS dự kiến trình cổ đông thông qua phương án thực hiện đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025. Cụ thể, doanh nghiệp muốn chào bán hơn 287,9 triệu cổ phiếu, tương đương 85,69% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Mục đích chào bán nhằm tăng quy mô vốn điều lệ của công ty, bổ sung thêm nguồn vốn cho các hoạt động, nghiệp vụ kinh doanh của công ty.

TPS dự kiến chào bán toàn bộ số cổ phiếu trong đợt này cho Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank). Giá chào bán là 12.500 đồng/cổ phiếu, ước tính sẽ thu về hơn 3.599,1 tỷ đồng. Thời gian dự kiến thực hiện trong năm 2025 - 2026.

Nếu đợt phát hành được thông qua, vốn điều lệ của TPS sẽ tăng từ gần 3.360 tỷ đồng lên hơn 6.239 tỷ đồng.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.HCM (HSC, MCK: HCM, sàn HoSE) đang trong quá trình triển khai kế hoạch chào bán 359,98 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu theo phương thức thực hiện quyền mua. Tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1, cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được mua 1 cổ phiếu mới.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu từ 14/7/2025 đến 9/9/2025, thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ 14/7/2025 đến 12/9/2025.

Nếu hoàn thành đợt chào bán, HSC dự kiến thu về gần 3.599,8 tỷ đồng. Trong đó, công ty dự kiến phân bổ gần 2.520 tỷ đồng (tỷ lệ 70%) bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ và gần 1.080 tỷ đồng (tỷ lệ 30%) bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh.

Đồng thời, HSC sẽ nâng vốn điều lệ từ 7.208 tỷ đồng lên 10.808 tỷ đồng. Phương án tăng vốn này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024.



