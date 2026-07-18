Lần theo đối tượng 82 tuổi, công an khởi tố người phụ nữ 73 tuổi

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Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Hờ Thị Pàng.

Công an tỉnh Lào Cai ngày 17/7/2026 cho biết, ngày 15/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Hờ Thị Pàng (sinh năm 1953, trú tại thôn Nậm Pẳng, xã Nậm Có, tỉnh Lào Cai) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, ngày 09/4/2026, Công an xã Tú Lệ phối hợp với Tổ công tác xây dựng xã không ma túy phát hiện, bắt quả tang Hờ Khua Kỷ, (sinh năm 1944, trú tại thôn Tà Dông, xã Tú Lệ, tỉnh Lào Cai) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy (heroin). Ngày 15/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hờ Khua Kỷ về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Bị can Hờ Thị Pàng - Ảnh: Công an Lào Cai

Quá trình điều tra, đấu tranh làm rõ nguồn gốc số ma túy, lực lượng Công an xác định Hờ Thị Pàng là người đã bán ma túy cho Hờ Khua Kỷ. Sau khi hành vi bị phát hiện, đối tượng bỏ trốn lên rừng, sống tại các lán nương hẻo lánh nhằm trốn tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Với quyết tâm làm rõ vụ án, Công an xã Tú Lệ đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kiên trì truy tìm, đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động đối tượng ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Trước sự kiên quyết của lực lượng Công an, ngày 14/7/2026, Hờ Thị Pàng đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 15/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Hờ Thị Pàng về tội Mua bán trái phép chất ma túy để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Trang Anh

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