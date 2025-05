Lần thứ 4 khởi nghiệp ‘đại thắng’ của Nguyễn Hải Ninh – nhà sáng lập The Coffee House

Chuỗi Every Half Coffee Roasters (Every Half) vừa huy động 3 triệu USD trong vòng Pre-Series A từ Openspace Ventures và DSG Consumer Partners. Đây cũng là 2 “cá mập” từng rót vốn vào Every Half hồi tháng 8 năm ngoái.

Every Half, thương hiệu được thành lập vào năm 2021 bởi Trần Lê Minh Trúc (COO) và Võ Duy Phú (CEO), ban đầu là một nhà rang cà phê và sau đó phát triển thành chuỗi cửa hàng bán lẻ. Thông tin doanh nghiệp của Every Half đề tên Giám đốc là ông Nguyễn Hải Ninh.

Cả 3 nhân vật này đều là “người cũ” của The Coffee House, trong đó ông Nguyễn Hải Ninh là nhà sáng lập The Coffee House.

Every Half đang vận hành 14 cửa hàng tại Tp.HCM. Tại thị trường nội địa, thương hiệu cà phê đặc sản này đặt mục tiêu tăng trưởng 150%, mở rộng hệ thống cửa hàng và thử nghiệm mô hình mới tại TP.HCM.

Trên thị trường quốc tế, từ tháng 5/2025, Every Half bắt đầu thử nghiệm xuất khẩu cà phê rang thành phẩm với thương hiệu riêng và phân phối qua các sàn thương mại điện tử tại khu vực Bắc Mỹ.

Sự thành công của Every Half đánh dấu lần khởi nghiệp thứ 4 “đại thắng” của ông Nguyễn Hải Ninh trong hành trình khởi nghiệp, cũng là lần thứ 3 ông ghi dấu ấn trong lĩnh vực F&B, dù không xuất hiện trực tiếp dưới vai trò người sáng lập.

Khởi đầu từ ly cà phê Urban Station

Năm 2011, khi khái niệm “franchise” hay “trải nghiệm cà phê” còn khá mờ nhạt với phần lớn người tiêu dùng Việt, Nguyễn Hải Ninh cùng người bạn đồng sáng lập đã tạo ra Urban Station – một không gian cà phê hiện đại, trẻ trung, gần gũi với giới sinh viên và dân văn phòng trẻ.

Cuối năm 2012, Urban Station bắt đầu nhượng quyền thương hiệu. Năm 2013, Urban Station mở được 20 cửa hàng. Ở thời điểm năm 2015, mỗi ngày Urban Station bán ra 11.000 cốc cà phê, doanh thu 10 tỷ đồng/tháng, theo Forbes Việt Nam.

Trong thời kỳ đỉnh cao nhất, Urban Station ghi nhận tới hơn 60 cửa hàng trong hệ thống, doanh thu trên 6 triệu USD/năm. Ở thời điểm đó, Urban Station được nhà đầu tư ngoại định giá khoảng 2 triệu USD.

Năm 2014, ông Ninh quyết định rút lui khỏi Urban Station, nhưng đó không phải là dấu chấm hết – mà là khởi đầu cho một chương mới rực rỡ hơn: The Coffee House.

The Coffee House – nơi “cà phê là trải nghiệm”

Ra mắt vào năm 2014, The Coffee House nhanh chóng tạo ra sự khác biệt với mô hình “cà phê cộng đồng” – nơi người ta không chỉ đến uống mà còn để làm việc, gặp gỡ, kết nối.

Đây là thời kỳ nở rộ của xu hướng “tech startup” tại Việt Nam, và Nguyễn Hải Ninh không bỏ lỡ làn sóng này. Ông đầu tư mạnh vào công nghệ, từ phần mềm quản lý đến ứng dụng khách hàng thân thiết, giúp The Coffee House xây dựng một cộng đồng trung thành đông đảo.

Chỉ trong 5 năm, The Coffee House đã mở rộng đến gần 150 cửa hàng trên toàn quốc, trở thành một trong những chuỗi cà phê nội địa lớn nhất Việt Nam. Doanh thu năm 2019 đạt khoảng 800 tỷ đồng, đưa Nguyễn Hải Ninh vào danh sách Forbes Under 30 châu Á năm 2019.

Năm 2020, chuỗi này mở thêm 25 cửa hàng, nâng độ phủ lên 175 cửa hàng tại 18 tỉnh, thành phố trên cả nước. Tuy vậy, một lần nữa Nguyễn Hải Ninh rời bỏ “đứa con” của mình bằng động thái rút khỏi ban điều hành The Coffee House và âm thầm chuẩn bị cho một bước chuyển hướng táo bạo.

M Village – startup bất động sản lấy con người làm trung tâm

Năm 2022, khi nhiều người vẫn đang loay hoay trong khủng hoảng hậu Covid, Nguyễn Hải Ninh bất ngờ tái xuất với dự án hoàn toàn mới: M Village – một startup bất động sản cho thuê, hướng đến mô hình co-living dành cho người trẻ.

Dù hoạt động trong lĩnh vực truyền thống như bất động sản, M Village mang hơi thở của một startup công nghệ: vận hành nhẹ, mô hình lặp lại nhanh, lấy khách hàng làm trung tâm.

M Village tập trung vào thiết kế tối giản, tiện ích chung đa dạng và quản lý bằng công nghệ – mô hình này nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới đầu tư. Chỉ trong hơn một năm, M Village đã gọi được hơn 20 triệu USD từ các quỹ như BEVC, VinaCapital Ventures, East Ventures…

Có một điểm chung xuyên suốt qua cả 4 lần khởi nghiệp của Nguyễn Hải Ninh – đó là ông luôn đi trước một bước trong việc giải quyết “nỗi đau” của cộng đồng.

Khi thị trường chưa nói đến “cà phê cho Gen Z”, ông đã có Urban Station. Khi khái niệm “cà phê là phong cách sống” còn mới mẻ, The Coffee House ra đời. Khi nhu cầu sống chữa lành tăng cao sau đại dịch, M Village xuất hiện. Và khi khách hàng bắt đầu quan tâm đến nguồn gốc cà phê và trải nghiệm thưởng thức – Every Half đã có mặt.

Nhiều người nhìn Nguyễn Hải Ninh như một “serial founder”, nhưng cách ông khởi nghiệp không giống những người mở nhiều công ty một lúc. Với ông, mỗi dự án là một vòng đời khởi nghiệp trọn vẹn: nghiên cứu hành vi người dùng, thiết kế mô hình, xây dựng đội ngũ, kiểm chứng thị trường, sau đó mới gọi vốn để tăng trưởng.

“Gọi vốn là hệ quả, không phải mục tiêu. Khi bạn giải quyết được một vấn đề rõ ràng cho đúng nhóm người, có hệ thống để thực thi và biết học nhanh, thì nhà đầu tư tự tìm đến”, Nguyễn Hải Ninh từng chia sẻ trong một hội thảo.