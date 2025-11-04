Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lạng Sơn lập kỷ lục kim ngạch xuất nhập khẩu gần 74 tỷ USD

04-11-2025 - 17:24 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Hoạt động giao thương tại các cửa khẩu Lạng Sơn sôi động chưa từng có, với kim ngạch 10 tháng tăng hơn 44%, đạt mức cao nhất từ trước đến nay.

Lực lượng biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn) phân luồng xe chở hàng. (Ảnh: TTXVN)

Những ngày này, không khí tại các cửa khẩu quốc tế của tỉnh Lạng Sơn luôn nhộn nhịp từ sáng sớm đến tận khuya. Cao điểm, mỗi ngày có trên 2.000 xe hàng xuất nhập khẩu qua lại. Trong đó, nhóm hàng nông sản tăng mạnh, phản ánh đà phục hồi rõ nét của hoạt động giao thương trong những tháng cuối năm.

10 tháng qua, tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn đạt gần 74 tỷ USD, tăng hơn 44% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là số kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu qua tỉnh Lạng Sơn đạt cao nhất từ trước đến nay. Kết quả này đến từ việc vận hành hiệu quả các lối thông quan chuyên dụng, cùng loạt giải pháp cải thiện hạ tầng và thủ tục logistics.

Không chỉ thời gian thông quan được rút ngắn từ 8 - 10 giờ xuống còn 3 - 4 giờ, giúp doanh nghiệp giảm chi phí, mà một động lực quan trọng khác là hạ tầng cửa khẩu đang được kích hoạt đồng bộ: mở rộng bãi trung chuyển Hữu Nghị - Tân Thanh, ứng dụng công nghệ số trong quản lý, tạo dư địa tăng trưởng mới cho xuất nhập khẩu.

Ông Đinh Trung Kiên - Phó Giám đốc Trung tâm quản lý cửa khẩu, Ban quản lý cửa khẩu Đồng Đăng, Lạng Sơn cho biết: "Thời gian gần đây, lượng hàng xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu tăng cao nhờ chúng tôi đầu tư mở rộng bến bãi, đồng thời áp dụng công nghệ số trong quản lý, hướng đến xuất nhập khẩu bền vững trên địa bàn tỉnh".

Những con số tăng trưởng cùng hình ảnh làm việc không kể giờ giấc của các lực lượng tại cửa khẩu cho thấy nỗ lực duy trì mạch giao thương thông suốt, đồng thời khẳng định vai trò của Lạng Sơn - cửa ngõ kinh tế đối ngoại năng động nhất khu vực phía Bắc, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kim ngạch thương mại của cả nước trong năm nay.

Đề xuất cơ chế huy động vốn mới cho đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Theo Ban Thời sự

VTV

