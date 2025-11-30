Lãnh đạo Bệnh viện TNH ‘gom’ thành công 6 triệu cổ phiếu TNH

Ông Nguyễn Anh Đĩnh- Giám đốc dự án của CTCP Tập đoàn Bệnh viện TNH (MCK: TNH, sàn HoSE) vừa có văn bản báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

Theo đó, ông Đĩnh đã mua vào thành công 6 triệu cổ phiếu TNH đã đăng ký trước đó. Giao dịch được thực hiện bằng phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh từ ngày 5/11/2025 đến ngày 27/11/2025.

Sau giao dịch, ông Đĩnh đã tăng sở hữu cổ phiếu TNH từ 150.497 cổ phiếu lên gần 6,2 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 0,09% lên 3,7% vốn tại Bệnh viện TNH.

Ảnh minh họa

Cũng tại báo cáo này cho thấy, bố đẻ của ông Đĩnh là ông Nguyễn Xuân Thủy- Giám đốc Chi nhánh Bệnh viện TNH Phổ Yên đang sở hữu hơn 3,9 triệu cổ phiếu TNH (tỷ lệ sở hữu 2,37%).

Ngoài ra, ông Triệu Xuân Hưng hiện đang là nhân viên của Bệnh viện TNH và cũng là anh rể của ông Đĩnh đang sở hữu 96.918 cổ phiếu TNH (tỷ lệ sở hữu 0,05%).

Như vậy, sau giao dịch mua bán cổ phiếu nêu trên, nhóm cổ đông liên quan đến ông Nguyễn Anh Đĩnh- Giám đốc dự án của TNH đang sở hữu gần 10,2 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 6,14% và trở thành nhóm cổ đông lớn tại Bệnh viện TNH.

Trong một diễn biến khác, mới đây Bệnh viện TNH đã công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc đồng ý thế chấp tài sản sau để bảo đảm cho khoản vay của CTCP Bệnh viện TNH Lạng Sơn (TNH Lạng Sơn) đã, đang hoặc sẽ được bên cấp tín dụng là Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Thái Nguyên (MB) giải ngân.

Tổng hạn mức mà TNH Lạng Sơn đã đề nghị MB cho vay là 580 tỷ đồng nhằm mục đích đầu tư Dự án Bệnh viện TNH Lạng Sơn tại Khối 10, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn do chính TNH Lạng Sơn làm chủ đầu tư.

Tài sản mà Bệnh viện TNH sử dụng làm tài sản bảo đảm cho khoản vay trên của TNH Lạng Sơn là tài sản gắn liền với đất tại Bệnh viện TNH Phổ Yên tại địa chỉ Phường Nam Tiến, TP. Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên (nay là phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên) thuộc sở hữu của Bệnh viện TNH.

Các tài sản gắn liền với đất này nằm trên thửa đất có diện tích 9.640,2 m2, mục đích sử dụng đất là đất xây dựng cơ sở y tế, thời hạn sử dụng đến ngày 25/11/2065.

Việc thực hiện nghĩa vụ của Bệnh viện TNH với MB bao gồm nhưng không giới hạn bởi các khoản nợ gốc, lãi trong hạn, quá hạn, chậm trả mà TNH Lạng Sơn phải thực hiện với MB liên quan tới Hợp đồng vay vốn nói trên trong trường hợp TNH Lạng Sơn vi phạm nghĩa vụ thanh toán, trả nợ khoản vay để thực hiện dự án Bệnh viện TNH Lạng Sơn.



