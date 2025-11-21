Lãnh đạo Cơ Điện Lạnh bán bớt cổ phiếu REE

Ảnh minh họa

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), bà Nguyễn Ngọc Thái Bình vừa có văn bản gửi UBCKNN, HoSE và Công ty CP Cơ Điện Lạnh (MCK: REE), thông báo về giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

Theo đó, bà Thái Bình đã bán ra thành công 400.000 cổ phiếu REE theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

Mục đích thực hiện giao dịch là do nhu cầu cá nhân. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 26/11/2025 đến hết ngày 24/12/2025.

Sau giao dịch, bà Thái Bình giảm sở hữu từ hơn 10,7 triệu cổ phiếu REE (1,98%) về hơn 10,3 triệu cổ phiếu (1,9%).

Bà Nguyễn Ngọc Thái Bình hiện đang là Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giáo đốc Cơ Điện Lạnh. Bà Bình cũng được biết là con bà Nguyễn Thị Mai Thanh- Chủ tịch HĐQT REE. Theo báo cáo, bà Mai Thanh đang nắm giữ gần 69,5 triệu cổ phiếu REE, tương ứng 12,83%.

Trong một diễn biến khác, mới đây, REE đã công bố Nghị quyết số 34/2025/NQ-HĐQT-REE ngày 6/11/2025 của HĐQT REE thông qua việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty TNHH Năng lượng REE (REE Energy).

Theo đó, HĐQT REE đã thông qua việc tăng vốn điều lệ của REE Energy từ 7.248 tỷ đồng lên mức 10.500 tỷ đồng. Hình thức tăng vốn là chủ sở hữu công ty góp thêm vốn.

Được biết, REE Energy là công ty con do REE nắm 100% vốn (tính đến ngày 30/9/2025).

Trước đó, trung tuần tháng 10/2025, REE đã công bố Nghị quyết của HĐQT về thông qua việc thành lập 2 công ty con để thực hiện các dự án của công ty.

Công ty thứ nhất có tên là Công ty TNHH Điện gió REE Duyên Hải 2, vốn điều lệ ban đầu là 30 tỷ đồng, tổng vốn điều lệ dự kiến 677 tỷ đồng.

REE thành lập doanh nghiệp này để thực hiện dự án Nhà máy điện gió V1-3 giai đoạn 2 có tổng mức đầu tư dự kiến 2.257 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp 677 tỷ đồng và vốn vay 1.159 tỷ đồng.

Công ty thứ 2 có tên Công ty TNHH Điện gió REE Duyên Hải 3 có vốn điều lệ ban đầu là 50 tỷ đồng, tổng vốn điều lệ dự kiến 1.159 tỷ đồng.

Doanh nghiệp được thành lập để thực hiện dự án Nhà máy điện gió V1-5 và V1-6 giai đoạn 2 có tổng mức đầu tư dự kiến 3.864 tỷ đồng, trong đó gồm 1.159 tỷ đồng vốn góp và 2.705 tỷ đồng vốn vay.

Cả 2 công ty nêu trên đều có địa chỉ đặt tại Khu nhà điều hành Nhà máy Điện gió số 3 - tại vị trí V1-3, Ấp Nhà Mát, phường Trường Long Hòa, tỉnh Vĩnh Long.

REE sẽ góp vốn vào các doanh nghiệp này bằng tiền mặt và sở hữu 100% vốn điều lệ, thời gian dự kiến thực hiện góp vốn trong quý IV/2025.