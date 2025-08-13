Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lãnh đạo Dabaco đăng ký bán 500.000 cổ phiếu DBC

13-08-2025 - 10:52 AM | Thị trường chứng khoán

Ông Lê Quốc Đoàn- Thành viên HĐQT của Dabaco vừa đăng ký bán 500.000 cổ phiếu DBC nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam (Dabaco, MCK: DBC, sàn HoSE) vừa có văn bản thông báo về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty.

Theo đó, ông Lê Quốc Đoàn- Thành viên HĐQT của Dabaco vừa đăng ký bán ra 500.000 cổ phiếu DBC nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân. Giao dịch dự kiến diễn ra bằng phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh từ ngày 14/8/2025 đến ngày 12/9/2025.

Nếu giao dịch thành công, ông Đoàn sẽ giảm sở hữu cổ phiếu DBC từ 776.047 cổ phiếu xuống còn 276.047 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 0,23% xuống còn 0,08%.

Tạm tính giá cổ phiếu DBC theo phiên giao dịch đóng cửa ngày 12/8/2025 là 31.250 đồng/cổ phiếu, ước tính ông Đoàn sẽ thu về hơn 15,6 tỷ đồng nếu bán ra thành công số lượng cổ phiếu đã đăng ký nêu trên.

Trong một diễn biến khác, ngày 8/8/2025 vừa qua, Dabaco đã chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu.

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến phát hành hơn 50,2 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông, tương đương tỷ lệ phát hành 15% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ phiếu là 100:15, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới. Cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá hơn 502 tỷ đồng. Nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán.

Nếu đợt phát hành thành công, số lượng cổ phiếu của Dabaco sẽ tăng từ gần 334,7 triệu cổ phiếu lên gần 384,9 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ ở mức 3.848,7 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2025, Dabaco ghi nhận doanh thu thuần hơn 3.820 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt hơn 825 tỷ đồng, tăng 91,7%.

Trong kỳ, doanh nghiệp còn thu về hơn 21 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, gấp 4,5 lần cùng kỳ. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính giảm từ hơn 80 tỷ đồng xuống còn gần 66 tỷ đồng.

Khoản chi phí bán hàng ghi nhận tăng 15,2% so với cùng kỳ, lên mức hơn 128 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng từ 94 tỷ đồng lên 117 tỷ đồng.

Sau khấu trừ các khoản thuế phí, Dabaco báo lãi ròng đạt gần 507 tỷ đồng, gấp 3,5 lần cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, Dabaco mang về doanh thu thuần hơn 7.429 tỷ đồng, tăng 15,4% so với 6 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 1.015 tỷ đồng, gấp 4,7 lần cùng kỳ.

Năm 2025, Dabaco lên kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế ước đạt 1.007 tỷ đồng. Như vậy, chỉ sau 2 quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 100,8% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã đề ra.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của Dabaco tăng 3,2% so với đầu năm, lên mức hơn 14.574 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho gần 5.684 tỷ đồng, chiếm 39% tổng tài sản; tài sản cố định ghi nhận gần 4.565 tỷ đồng, chiếm 31,3% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn gần 1.218 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 6.997 tỷ đồng, giảm 4,9% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính hơn 4.939 tỷ đồng, chiếm 70,6% tổng nợ.


Theo Khánh Hân

An ninh tiền tệ

