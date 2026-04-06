Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Theo Văn Duẩn - Minh Chiến | 06-04-2026 - 09:40 AM | Xã hội

Sáng 6-4, trước phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sáng 6-4, trước phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khóa XVI, Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu Quốc hội đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước Kỳ họp Quốc hội 2026 - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Lâm Hiển

Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là bước khởi đầu, tạo tiền đề cho hoạt động của Quốc hội trong cả nhiệm kỳ.

Tại kỳ họp này, Quốc hội xem xét, quyết định cơ cấu tổ chức và bầu, phê chuẩn nhân sự cấp cao trong bộ máy của Nhà nước: Quốc hội sẽ tiến hành bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ; bầu và phê chuẩn các chức danh khác của các cơ quan Nhà nước.

Đặc biệt, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI có nhiệm vụ khẩn trương thể chế hóa các chiến lược quan trọng Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Lãnh đạo vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước Kỳ họp Quốc hội 2026 - Ảnh 2.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Thắng

Lãnh đạo vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước Kỳ họp Quốc hội 2026 - Ảnh 3.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Thắng

Lãnh đạo vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước Kỳ họp Quốc hội 2026 - Ảnh 4.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Thắng

Dự kiến tại Kỳ họp này, Quốc hội cũng sẽ xem xét, thông qua 8 luật, 1 nghị quyết quy phạm pháp luật, trong đó có: 4 dự án luật sửa đổi toàn diện và 4 dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật hiện hành;1 nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

Quốc hội sẽ xem xét, thảo luận các báo cáo về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2025 và những tháng đầu năm 2026; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024; quyết định các kế hoạch giai đoạn 5 năm, gồm: Phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, vay và trả nợ công, đầu tư công trung hạn...

Đồng thời, UBTVQH báo cáo, gửi xin ý kiến các vị đại biểu bằng văn bản về Kế hoạch triển khai Kết luận của Bộ Chính trị về Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16.

Quốc hội cũng sẽ xem xét, quyết định các nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2027 và thành lập Đoàn giám sát chuyên đề.

Kỳ họp thứ Nhất khai mạc vào sáng 6-4 và dự kiến bế mạc vào ngày 23-4. Dự kiến tổng thời gian làm việc của kỳ họp là 11 ngày, chia làm 2 đợt. Đợt 1 từ ngày 6-4 đến 12-4; đợt 2 từ ngày 20-4 đến 23-4 và dự phòng ngày 24 và 25-4.

Lãnh đạo vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước Kỳ họp Quốc hội 2026 - Ảnh 5.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn. Ảnh: Hồ Long

Lãnh đạo vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước Kỳ họp Quốc hội 2026 - Ảnh 6.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn. Ảnh: Hồ Long

Lãnh đạo vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước Kỳ họp Quốc hội 2026 - Ảnh 7.

Các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Thắng

Lãnh đạo vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước Kỳ họp Quốc hội 2026 - Ảnh 8.

Các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Thắng

Người lao động

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên