Lãnh đạo EVN: Một số thông tin hóa đơn tiền điện tháng 8 tăng cao là 'tin giả, để câu view'

10-09-2025 - 13:37 PM | Kinh tế số

Phó Tổng Giám đốc EVN cho biết, qua rà soát cho thấy, liên quan đến thông tin hoá đơn tiền điện tăng cao trong tháng 8 thì "một số thông tin là giả, một số để câu view, một số thông tin để bán hàng online và một số thông tin không xác định được địa chỉ".

Sáng 10/9, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức Toạ đàm “Phát triển bền vững ngành điện, những vấn đề đặt ra”. Tại toạ đàm, ông Nguyễn Xuân Nam, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã trao đổi về một số vấn đề liên quan đến hoá đơn tiền điện tháng 8 vừa qua.

Ông Nam cho biết, sau khi có dư luận về một số trường hợp có chỉ số tiêu dùng điện tăng cao bất thường trong tháng 8 , EVN đã chỉ đạo các tổng công ty điện lực tiến hành rà soát các khách hàng có vấn đề liên quan đến hoá đơn sử dụng điện tăng cao.

Theo ông Nam, đầu tháng 8 thời tiết rất nắng nóng, khiến lượng tiêu dùng điện trong tháng 8 tăng cao, ở mức kỷ lục 1 tỷ 084 triệu Kwh.

Lãnh đạo EVN: Một số thông tin hóa đơn tiền điện tháng 8 tăng cao là 'tin giả, để câu view'- Ảnh 1.

Các khách mời tại toạ đàm. Ảnh: VGP.

Qua rà soát, ông Nam cho biết, có khoảng 3,2 triệu hộ khách hàng (trên tổng số khoảng 31,8 triệu khách hàng) sử dụng điện sinh hoạt có sản lượng tiêu dùng điện tăng cao hơn so với tháng 7. "Thực tế cho thấy, lượng tiêu dùng điện của tháng 8 cao hơn tháng 7 ", ông Nam khẳng định. Theo ông Nam, 3,2 triệu hộ khách hàng nói trên, có mức tăng cao hơn từ 3% trở lên.

"EVN đã giao các tổng công ty hướng dẫn cài đặt app theo dõi chỉ số tiêu thụ điện để khách hàng tiện theo dõi biến động sản lượng. Ngoài ra, có tổng đài giải đáp các thắc mắc của khách hàng", ông Nam nói.

Ông Nam khẳng định: "Qua quá trình rà soát, đối với khách hàng của ngành điện (EVN) thì chưa có vấn đề xảy ra sai sót như phản ánh".

Lãnh đạo EVN: Một số thông tin hóa đơn tiền điện tháng 8 tăng cao là 'tin giả, để câu view'- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Xuân Nam, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Ảnh: VGP.

Phó Tổng Giám đốc EVN cũng cho biết, qua rà soát cho thấy, liên quan đến thông tin hoá đơn tiền điện tăng cao trong tháng 8 thì "một số thông tin là giả, một số để câu view, một số thông tin để bán hàng online và một số thông tin không xác định được địa chỉ".

Ông Nam cũng cho biết, hiện nay, trên thị trường, ngoài EVN còn có một số doanh nghiệp mua buôn, bán lẻ điện cho khách hàng, nên những phản ánh thời gian vừa qua, có thể không liên quan đến EVN, mà của các doanh nghiệp khác.

Ông Nam thông tin, trong thời gian tới, EVN tiếp tục yêu cầu rà soát, hướng dẫn cài đặt app theo dõi chỉ số tiêu thụ điện , tăng cường giải đáp thắc mắc của khách hàng qua số tổng đài.

"Hiện nay, EVN cơ bản sử dụng công tơ điện tử, không thể can thiệp được. Mọi chỉ số đo từ xa, truyền dữ liệu về qua hệ thống mạng", ông Nam nhấn mạnh.

Tại tọa đàm, ông Trịnh Quốc Vũ - Phó Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) cho biết, về cung ứng điện, ngoài EVN, có khoảng 742 doanh nghiệp mua buôn và bán lẻ điện, chiếm khoảng 8,59%. Thời gian tới, sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp mua buôn và bán lẻ điện, tăng lựa chọn phục vụ cho người dân.

