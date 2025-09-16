Lãnh đạo hãng bay quen thuộc với người Việt khen máy bay Trung Quốc “tuyệt vời”, có thể sớm chốt đơn

AirAsia (thuộc Capital A) cho biết đang đàm phán ở giai đoạn nâng cao với COMAC để mua dòng C919 – máy bay thân hẹp tầm trung của Trung Quốc.

Tại Diễn đàn “Belt & Road” ở Hong Kong (Trung Quốc), CEO Tony Fernandes nói hãng “rất nghiêm túc” với thương vụ và đánh giá C919 là “máy bay tuyệt vời”, song chưa tiết lộ quy mô và thời điểm ký kết.

Thông tin được xác nhận bởi AeroTime và Aerospace Global News. Nếu hoàn tất, AirAsia sẽ trở thành hãng hàng không nước ngoài đầu tiên khai thác C919, vốn hiện chỉ bay trong mạng nội địa Trung Quốc.

COMAC đang tìm cách phá thế độc quyền của Airbus–Boeing ở phân khúc thân hẹp. Theo Reuters, C919 đã đưa vào khai thác thương mại tại Trung Quốc và đặt mục tiêu bay sang Đông Nam Á từ năm 2026.

Song để làm được điều này, nhà sản xuất cần các đơn hàng (hoặc hợp đồng thuê) từ các hãng trong khu vực và/hoặc phê chuẩn khai thác của nhà chức trách bản địa. Chính vì vậy, việc AirAsia công khai đàm phán được xem như bước ngoặt thương mại đối với C919.

Tuy nhiên, đáng lưu ý, đây không phải lần đầu máy bay Trung Quốc hiện diện ở Đông Nam Á: TransNusa (Indonesia) đã khai thác ARJ21 từ 2023, và gần đây Air Cambodia ký biên bản ghi nhớ với COMAC cho dòng máy bay khu vực (Reuters ghi là C909).

Tuy nhiên, C919 – đối thủ trực tiếp của A320/B737 – chưa có khách quốc tế; vì vậy, động thái của AirAsia mang ý nghĩa “mở khóa” thị trường khu vực cho mẫu máy bay chủ lực của COMAC.

AirAsia là nhóm hãng giá rẻ lớn nhất ASEAN, gồm Malaysia AirAsia (AK) và Thai AirAsia (FD). Mạng bay tới Việt Nam khá dày, từ Kuala Lumpur có các đường bay KUL–TP.HCM và KUL–Hà Nội khai thác hàng ngày (nhiều khung giờ), trong khi Thai AirAsia nối Bangkok Don Mueang với Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc và mới mở Bangkok–Hải Phòng, thậm chí có Chiang Mai–Hà Nội theo mùa.

Các số liệu tần suất do TTR Weekly tổng hợp từ OAG và thông cáo newsroom AirAsia cho thấy Việt Nam là thị trường trọng điểm trong chiến lược Đông Dương của hãng.