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Lãnh đạo phường ở Thái Nguyên nói gì về việc các vũ công rước đèn Trung thu mặc phản cảm?

| | Xã hội

Ông Trần Văn Nam - Phó Chủ tịch UBND phường Tích Lương cho rằng, nhiều người chỉ nhìn vào trang phục của vũ công để nhận định là "phản cảm" mà không hiểu hết được ý nghĩa bài thi phường Tích Lương muốn truyền tải.

Những ngày gần đây, dư luận xôn xao với màn diễu hành mô hình đèn trung thu của Đội thi phường Tích Lương (tỉnh Thái Nguyên) tại Cuộc thi rước đèn Trung thu cấp tỉnh Thái Nguyên năm 2026, tổ chức tối 22/9.

Theo đó, đèn Trung thu của phường Tích Lương được thiết kế với biểu tượng 2 con voi được đặt trên xe tự chế. Trên xe là các nữ vũ công cầm quạt màu xanh hình bông chè vẫy chào khán giả. Phía dưới là một số vũ công nữ đầu đội mũ lông chim, mặc trang phục cách tân nhảy múa, chào đón du khách.

Mô hình đèn Trung thu của phường Tích Lương

Sau màn trình diễn, nhiều ý kiến cho rằng, các vũ công của đội thi ăn mặc hở hang, phản cảm, không đúng thuần phong mỹ tục...

Ngày 25/9, ông Trần Văn Nam - Phó Chủ tịch UBND phường Tích Lương trao đổi với Tiền Phong về nội dung này.

Theo ông Nam, ý tưởng của đội thi khi làm mô hình đèn Trung thu dự thi là kết hợp giữa truyền thống của Tây Nguyên và Thái Nguyên để phát huy sức mạnh khối đoàn kết dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, sau đêm trình diễn, mọi người chỉ nhìn vào trang phục của vũ công rồi đưa ra nhận định "phản cảm" mà không hiểu hết ý tưởng mà đội thi muốn truyền tải.

Mô hình đèn Trung thu của phường Tích Lương

Ông Nam cho biết, nói đến voi là nhắc đến Tây Nguyên với biểu tượng sức mạnh. Trang phục các vũ công mặc và đội đầu là trang phục của một số dân tộc đồng bào Tây Nguyên nhưng được cách tân, phù hợp với hiện đại. Các vũ công trên xe cầm lá chè, bông chè là biểu tượng truyền thống của Thái Nguyên.

"Với ý tưởng trên, chúng tôi muốn kết hợp những giá trị truyền thống của Tây Nguyên và Thái Nguyên nhằm thu hút du khách. Tuy nhiên, có thể chúng tôi chưa thể hiện hết được ý tưởng muốn truyền tải khiến dư luận hiểu nhầm", ông Nam chia sẻ.

Ông Nam cũng cho biết, sau đêm thi, phường cũng chưa trình diễn đèn Trung thu tại các tuyến phố do lo ngại những tác động tiêu cực.

Cuộc thi Rước đèn Trung thu tỉnh Thái Nguyên năm 2026 với chủ đề “Mùa trăng yêu thương” được tổ chức tối 22/9.

Theo thể lệ, 30 xã, phường trên địa bàn tỉnh tham gia phần thi trực tiếp, gồm thi mô hình đèn và thi rước đèn Trung thu.

Các mô hình không chỉ được đánh giá về ý tưởng, hình thức thể hiện mà còn được khuyến khích ứng dụng công nghệ, vật liệu thân thiện với môi trường và thể hiện những nét văn hóa đặc trưng của từng địa phương.

Giải Nhất thuộc về xã Điềm Thụy với mô hình đèn có tên gọi “Bát mã truy phong” - hình ảnh 8 chú ngựa phi nước đại, thể hiện tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên và khát vọng phát triển.

Theo Thanh Hiếu

Tiền phong

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