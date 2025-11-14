Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau đề nghị làm việc bằng cả trái tim để hoàn thành dự án hơn 3.300 tỉ đồng

14-11-2025 - 16:00 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Lời động viên kịp thời cùng những phần quà ý nghĩa từ lãnh đạo tỉnh Cà Mau đã tiếp thêm động lực cho hàng trăm công nhân

Ngày 14-11, Ban Quản lý Dự án Xây dựng tỉnh Cà Mau tổ chức lễ phát động đợt thi đua "45 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ thi công" Dự án Đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường.

Tham dự buổi lễ có ông Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau; ông Hồ Thanh Thủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh…

Những phần quà ý nghĩa được lãnh đạo tỉnh Cà Mau trao tận tay công nhân đang làm việc tại công trường

Đại diện Ban Quản lý Dự án Xây dựng tỉnh Cà Mau cho hay Dự án Bệnh viện Đa khoa Cà Mau là công trình y tế trọng điểm của địa phương và có ý nghĩa quan trọng.

Thời gian qua, chủ đầu tư cùng các đơn vị thi công đã không ngừng nỗ lực để công trình đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra. Tuy nhiên, do một số nguyên nhân khách quan và chủ quan nên tiến độ dự án chưa đạt như kỳ vọng. 

Tại lễ phát động, Ban Quản lý Dự án Xây dựng tỉnh Cà Mau cam kết sẽ đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất để nhà thầu hoàn thành các nhiệm vụ đề ra nhằm đưa dự án về đích đúng hẹn.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Nguyễn Minh Luân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau - cho biết Dự án Bệnh viện Đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường là một trong những công trình trọng điểm, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng bởi không chỉ đối với việc chăm sóc sức khỏe nhân dân mà còn đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của địa phương.

"Tôi đề nghị các bên cần quyết tâm, quyết liệt, trách nhiệm và biến những cam kết thành hành động cụ thể để bù đắp tiến độ bị chậm. Công trình này mang ý nghĩa xã hội sâu sắc nên chúng ta phải làm việc bằng cả trái tim cùng tinh thần trách nhiệm cao nhất để dự án hoàn thành đúng cam kết và không phụ sự kỳ vọng của nhân dân" – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhấn mạnh.

Dịp này, lãnh đạo Tỉnh Ủy, UBND tỉnh Cà Mau cùng các đơn vị liên quan đã trực tiếp thăm hỏi, động viên và trao những phần quà ý nghĩa đến hàng trăm công nhân đang làm việc tại công trường. Từ đó, đã tiếp thêm động lực giúp công nhân, người lao động vượt qua khó khăn để đưa dự án hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

Dự án Đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường có tổng mức đầu tư hơn 3.300 tỉ đồng, khởi công vào ngày 19-4.

