TP.HCM hỗ trợ Tây Ninh 1.806 tỷ đồng đền bù giải tỏa cao tốc TP.HCM - Mộc Bài

Tại kỳ họp chuyên đề của HĐND TP.HCM ngày 14/11, UBND TP.HCM trình HĐND TP thông qua mức hỗ trợ nguồn vốn cho tỉnh Tây Ninh thực hiện dự án thành phần 4 bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài đoạn qua tỉnh Tây Ninh (giai đoạn 1).

Mức hỗ trợ theo đề xuất là 1.806 tỷ đồng.

Dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài giai đoạn 1 có tổng chiều dài 51km, điểm đầu đầu kết nối với đường Vành đai 3 - TP.HCM tại Củ Chi; điểm cuối giao với Quốc lộ 22 Bến Cầu - Tây Ninh, được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (Hợp đồng BOT).

Dự án cao tốc TP.HCM- Mộc Bài là dự án giao thông quan trọng kết nối TP.HCM và tỉnh Tây Ninh đến cửa khẩu Mộc Bài.

Dự án đã khởi động và dự kiến hoàn thành năm 2027.

Tổng mức đầu tư dự kiến 19.617 tỷ đồng, trong đó vốn nhà đầu tư, doanh nghiệp thu xếp khoảng 9.943 tỷ đồng, vốn Nhà nước khoảng 9.674 tỷ đồng gồm ngân sách Trung ương khoảng 2.872 tỷ đồng và ngân sách địa phương (TP.HCM) khoảng 6.802 tỷ đồng.

Giai đoạn 1, với tổng vốn 10.421 tỷ đồng, dự kiến khởi công trong quý I/2026.

Ở giai đoạn 1, dự án được chia làm 4 dự án thành phần; trong đó, dự án thành phần 4 là phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đoạn qua tỉnh Tây Ninh khoảng 26,3 km.

Theo phê duyệt của UBND tỉnh Tây Ninh, đây là dự án theo hình thức đầu tư công với tổng mức đầu tư ban đầu khoảng 1.504 tỷ đồng, tổng diện tích giải phóng mặt bằng 263ha, đã được phê duyệt.

Tuy nhiên, kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã tăng lên 3.749 tỷ đồng (gồm bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 3.141 tỷ đồng; di dời hạ tầng kỹ thuật 186 tỷ đồng và các kinh phí khác đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện, chi phí dự phòng hơn 420 tỷ đồng), tăng thêm khoảng 2.245 tỷ đồng so với chủ trương đầu tư đã phê duyệt.

Cắm mốc giải phóng mặt bằng dự án cao tốc TP.HCM- Mộc Bài phần trên địa bàn TP.HCM.

Theo UBND TP.HCM, trong giai đoạn 2021-2025, nguồn lực của tỉnh Tây Ninh còn nhiều khó khăn, hạn chế, ngoài việc bố trí trước mắt cho các dự án phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, tỉnh đã cân đối hết nhưng chưa đảm bảo. Tỉnh Tây Ninh đề nghị TP.HCM hỗ trợ 1.806 tỷ đồng, phần còn lại 439 tỷ đồng tỉnh tự cân đối.

"Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TP.HCM - Mộc Bài là công trình giao thông trọng điểm có tính chất kết nối Vùng và liên vùng, đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội giữa TP.HCM, Tây Ninh và vùng Đông Nam Bộ.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, TP.HCM thấy cần thiết sử dụng vốn đầu tư phát triển của ngân sách TP hỗ trợ tỉnh Tây Ninh" , tờ trình của UBND TP.HCM cho biết.

Cụ thể, TP.HCM sẽ hỗ trợ bằng tiền 1.806 tỷ đồng để Tây Ninh thực hiện dự án thành phần 4 thuộc dự án cao tốc TP.HCM – Mộc Bài (giai đoạn 1).

Phần đền bù giải tỏa của dự án này trên địa bàn TP.HCM đang được các xã đẩy nhanh thực hiện.