Lãnh đạo xã, phường khu vực Bình Dương cũ phải chịu trách nhiệm khi để dự án trọng điểm chậm tiến độ

12-09-2025 - 14:39 PM | Bất động sản

Phó Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu lãnh đạo 36 xã, phường khu vực Bình Dương cũ phải trực tiếp chịu trách nhiệm nếu để dự án trọng điểm chậm tiến độ.

Ngày 12-9, đại diện Văn phòng UBND TP HCM cho biết đơn vị vừa có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Minh Thạnh tại cuộc họp về tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, cung ứng vật liệu xây dựng cho các công trình trọng điểm và tình hình giải ngân đầu tư công khu vực Bình Dương cũ (36 xã, phường khu vực Bình Dương).

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất Bình Dương và các chi nhánh trực thuộc phối hợp với địa phương, khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trước tháng 9.

Lãnh đạo xã, phường khu vực Bình Dương cũ phải chịu trách nhiệm khi để dự án trọng điểm chậm tiến độ- Ảnh 1.

Công nhân làm việc tại nút giao Bình Chuẩn của dự án đường Vành đai 3 TP HCM

Đặc biệt, Chi nhánh Bến Cát phải hoàn tất bàn giao mặt bằng dự án nút giao Cầu Đò 2 cho nhà thầu trước ngày 15-9.

Lãnh đạo UBND TPHCM cũng yêu cầu lãnh đạo 36 xã, phường khu vực Bình Dương cũ phải trực tiếp chịu trách nhiệm trước Thành ủy, UBND TP HCM nếu để xảy ra chậm trễ, ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án trọng điểm.

Riêng công tác di dời hạ tầng điện, cáp quang, Sở Công Thương phải phối hợp cùng Tổng Công ty Điện lực TP HCM và các đơn vị liên quan xử lý dứt điểm, không để ảnh hưởng đến tiến độ bàn giao mặt bằng.

TP HCM đặt mục tiêu đến ngày 30-9 cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án trọng điểm, tạo điều kiện giải ngân vốn đầu tư công. Những đơn vị hoàn thành sớm, vượt tiến độ sẽ được khen thưởng; ngược lại, nếu chậm trễ sẽ bị xử lý trách nhiệm.

Văn phòng UBND TP HCM đề nghị tất cả các đơn vị, địa phương liên quan huy động sức mạnh hệ thống chính trị, tập trung cao độ, chủ động tháo gỡ khó khăn, phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao.

Trước đó, đại diện Thanh tra TP HCM cho biết đơn vị đang thanh tra 94 dự án, trong khi Thanh tra Chính phủ cũng thanh tra 20 dự án. Đây đều là các dự án chậm tiến độ, vướng mắc tại địa bàn TP HCM (cũ) và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).

Tây Ninh: Thu hồi, chấm dứt hoạt động 58 dự án chậm tiến độ

Theo Thanh Thảo

Người lao động

