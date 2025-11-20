Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lập Quỹ nhà ở quốc gia tại trung ương và địa phương, chỉ cho thuê không bán

20-11-2025 - 07:15 AM | Bất động sản

Quỹ nhà ở quốc gia sẽ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và hạ tầng kỹ thuật - xã hội để cho thuê.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 302 quy định chi tiết về Quỹ nhà ở quốc gia. Theo đó, Quỹ nhà ở quốc gia bao gồm quỹ nhà ở Trung ương do Chính phủ thành lập, trực thuộc Bộ Xây dựng, giao Bộ Xây dựng quản lý, còn UBND cấp tỉnh thành lập và quản lý Quỹ nhà ở địa phương.

Đây là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, có tư cách pháp nhân, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận.

Về mục tiêu, chức năng của Quỹ, Nghị định quy định Quỹ sẽ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội , dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để cho thuê. Tạo lập nhà ở xã hội thông qua hình thức tiếp nhận, chuyển đổi công năng nhà ở thuộc tài sản công theo quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật có liên quan để cho thuê.

Lập Quỹ nhà ở quốc gia tại trung ương và địa phương, chỉ cho thuê không bán- Ảnh 1.

Lập Quỹ nhà ở quốc gia tại trung ương và địa phương. (Ảnh minh họa)

Quỹ sẽ tạo lập nhà ở, nhà ở xã hội thông qua hình thức mua của chủ đầu tư; đặt hàng, tiếp nhận, chuyển giao nhà ở, nhà ở xã hội của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; tiếp nhận nhà ở phục vụ tái định cư, tạm cư; tiếp nhận, chuyển giao nhà ở, nhà ở xã hội của tổ chức, cá nhân tự nguyện đóng góp để cho thuê.

Quỹ cũng tạo lập nhà ở thông qua hình thức mua nhà ở thương mại để cho thuê đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Về cơ cấu, tổ chức, Nghị định quy định cơ cấu tổ chức của Quỹ thực hiện theo quy định của pháp luật đối với đơn vị sự nghiệp công lập, bao gồm Giám đốc Quỹ, không quá 2 Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và không quá 5 đơn vị cấp phòng thực hiện chức năng hành chính, chuyên môn.

Giám đốc, Phó Giám đốc Quỹ nhà ở trung ương do Bộ trưởng Bộ Xây dựng bổ nhiệm, miễn nhiệm. Giám đốc, Phó Giám đốc Quỹ nhà ở địa phương do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm.

Giám đốc Quỹ là người đại diện theo pháp luật của Quỹ; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Bộ trưởng Bộ Xây dựng đối với Quỹ nhà ở trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với Quỹ nhà ở địa phương.

Theo Hiếu Nguyễn/ VTC News

