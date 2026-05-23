Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lấy 80 nghìn cuối cùng mua vé số, thanh niên vác bao tải đi nhận thưởng: Chủ đại lý hé lộ chi tiết bất ngờ

Theo Hương Trà | 23-05-2026 - 21:34 PM | Xã hội

Câu chuyện của nam thanh niên trúng số độc đắc này đang được lan tỏa trên mạng xã hội và trở thành chủ đề "nóng" trong ngày cuối tuần.

Ngày hôm nay (23/5), mạng xã hội chia sẻ bài đăng về một nam thanh niên trẻ tuổi vừa trúng số độc đắc với những diễn biến khiến dư luận tò mò. Đính kèm bài viết là 3 bức ảnh chụp lại quá trình thanh niên đến đổi thưởng tại một đại lý vé số, những cọc tiền được xếp gọn trong túi tải lớn khiến tất cả phải trầm trồ.

"Em trai không dùng tài khoản ngân hàng. Tối đi uống trà sữa ở Ngã Sáu, trong túi còn đúng 80 nghìn đồng. Thấy chú bán vé số đứng khuya tội quá, em mua ủng hộ hết 8 tờ. Ai dè chiều dò số trúng 16 tỷ đồng. Từ một chàng trai 2K giản dị, đổi đời trong một buổi chiều luôn", nội dung bài chia sẻ gây "bão" mạng xã hội.

Hình ảnh gây xôn xao mạng xã hội trong ngày cuối tuần.

Được biết, nam thanh niên may mắn trong câu chuyện trên đã đến đổi thưởng tại một đại lý vé số ở phường Thủ Dầu Một (TP. HCM). Chủ đại lý là chị Đoàn Thuỳ Dương đã xác nhận sự việc trên báo Người Lao Động.

Theo lời kể của chị Dương, vào chiều 22/5, nam thanh niên đi uống sữa tại khu vực Ngã Sáu thì gặp một người lớn tuổi đang bán những tờ vé số cuối cùng trong đêm. Trong túi lúc đó chỉ còn khoảng 80 nghìn đồng, cậu đã quyết định mua hết 8 tờ để ủng hộ. Cả 8 tờ vé số đều trúng giải đặc biệt mang dãy số 576339 trong kỳ quay số cùng ngày. Tổng giá trị giải thưởng lên tới 16 tỷ đồng trước thuế.

Thông tin thêm về chàng trai may mắn, chị Dương cho biết thanh niên còn rất trẻ và chưa hết bàng hoàng sau khi kiểm tra lại dãy số trúng thưởng. "Sáng tới đổi thưởng mà vẫn run, hỏi đi hỏi lại nhiều lần xem có thật sự trúng hay không", chị Dương kể trên Người Lao Động.

Theo Hương Trà

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tin vui cho tất cả người dân đăng ký thường trú, tạm trú đến hết năm 2026

Tin vui cho tất cả người dân đăng ký thường trú, tạm trú đến hết năm 2026 Nổi bật

Kiểm tra kho hàng hiệu khủng ở Chợ Lớn, khởi tố bà chủ Nguyễn Thanh My và chồng

Kiểm tra kho hàng hiệu khủng ở Chợ Lớn, khởi tố bà chủ Nguyễn Thanh My và chồng Nổi bật

Hà Nội nắng 'đổ lửa' hơn 40°C, phố đi bộ Hồ Gươm vắng vẻ khác lạ ngày cuối tuần

Hà Nội nắng 'đổ lửa' hơn 40°C, phố đi bộ Hồ Gươm vắng vẻ khác lạ ngày cuối tuần

20:56 , 23/05/2026
Khi nào miền Bắc xuất hiện mưa to, kết thúc nắng nóng đặc biệt gay gắt?

Khi nào miền Bắc xuất hiện mưa to, kết thúc nắng nóng đặc biệt gay gắt?

20:31 , 23/05/2026
Từ ngày mai miền Bắc bước vào cao điểm đợt nắng nóng, Hà Nội lên tới 39°C

Từ ngày mai miền Bắc bước vào cao điểm đợt nắng nóng, Hà Nội lên tới 39°C

19:34 , 23/05/2026
Các bước tự xác thực sim chính chủ trên ứng dụng VNeID

Các bước tự xác thực sim chính chủ trên ứng dụng VNeID

19:06 , 23/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên