Lấy 80 nghìn cuối cùng mua vé số, thanh niên vác bao tải đi nhận thưởng: Chủ đại lý hé lộ chi tiết bất ngờ

Ngày hôm nay (23/5), mạng xã hội chia sẻ bài đăng về một nam thanh niên trẻ tuổi vừa trúng số độc đắc với những diễn biến khiến dư luận tò mò. Đính kèm bài viết là 3 bức ảnh chụp lại quá trình thanh niên đến đổi thưởng tại một đại lý vé số, những cọc tiền được xếp gọn trong túi tải lớn khiến tất cả phải trầm trồ.

"Em trai không dùng tài khoản ngân hàng. Tối đi uống trà sữa ở Ngã Sáu, trong túi còn đúng 80 nghìn đồng. Thấy chú bán vé số đứng khuya tội quá, em mua ủng hộ hết 8 tờ. Ai dè chiều dò số trúng 16 tỷ đồng. Từ một chàng trai 2K giản dị, đổi đời trong một buổi chiều luôn", nội dung bài chia sẻ gây "bão" mạng xã hội.

Hình ảnh gây xôn xao mạng xã hội trong ngày cuối tuần.

Được biết, nam thanh niên may mắn trong câu chuyện trên đã đến đổi thưởng tại một đại lý vé số ở phường Thủ Dầu Một (TP. HCM). Chủ đại lý là chị Đoàn Thuỳ Dương đã xác nhận sự việc trên báo Người Lao Động.

Theo lời kể của chị Dương, vào chiều 22/5, nam thanh niên đi uống sữa tại khu vực Ngã Sáu thì gặp một người lớn tuổi đang bán những tờ vé số cuối cùng trong đêm. Trong túi lúc đó chỉ còn khoảng 80 nghìn đồng, cậu đã quyết định mua hết 8 tờ để ủng hộ. Cả 8 tờ vé số đều trúng giải đặc biệt mang dãy số 576339 trong kỳ quay số cùng ngày. Tổng giá trị giải thưởng lên tới 16 tỷ đồng trước thuế.

Thông tin thêm về chàng trai may mắn, chị Dương cho biết thanh niên còn rất trẻ và chưa hết bàng hoàng sau khi kiểm tra lại dãy số trúng thưởng. "Sáng tới đổi thưởng mà vẫn run, hỏi đi hỏi lại nhiều lần xem có thật sự trúng hay không", chị Dương kể trên Người Lao Động.