Lê Đức Nam – CEO ViTech Group: Lan tỏa tinh thần yêu nước trong startup

Yêu nước – nền tảng cho khởi nghiệp

Trong bối cảnh kinh tế số hóa và cạnh tranh, ViTech Group kết hợp khát vọng kinh doanh với tinh thần yêu nước và văn hóa tri ân. CEO Lê Đức Nam – người sáng lập ViTech – cho rằng tình yêu Tổ quốc không chỉ là cảm xúc mà còn là động lực chiến lược để xây dựng một doanh nghiệp phát triển bền vững, có trách nhiệm với xã hội và cộng đồng. Văn hóa doanh nghiệp đặc trưng, những hoạt động hướng về nguồn cội và nghi lễ như chào cờ, hát Quốc ca vào sáng thứ Hai là minh chứng sống động cho triết lý kinh doanh này. Anh cũng mong những giá trị ấy lan tỏa mạnh mẽ, trở thành "ngọn lửa tinh thần" tiếp thêm sức mạnh cho cộng đồng startup Việt Nam.

Với ViTech, tình yêu Tổ quốc không phải lời hô hào lớn, mà là sự tiếp nối truyền thống biết ơn. Anh Nam chia sẻ: "Nếu cha ông đã ngã xuống để bảo vệ nền độc lập trên mặt trận chiến đấu, thì hôm nay, thế hệ trẻ phải vững vàng trên mặt trận kinh tế." Với tinh thần ấy, ViTech hướng tới trở thành một mắt xích đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước, biến khát vọng phụng sự thành hành động cụ thể.

Doanh nghiệp đặt "biết ơn" làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Mỗi dự án không chỉ tạo ra giá trị kinh tế mà còn nuôi dưỡng trách nhiệm với cộng đồng. Những hoạt động như "Ngày biết ơn" 9/6, quỹ tri ân thương binh liệt sĩ 27/7 hay chính sách chăm lo nhân viên gắn bó lâu dài đều hướng đến cùng một mục tiêu: xây dựng nền tảng bền vững cho doanh nghiệp và xã hội, lấy truyền thống làm gốc rễ để phát triển.

Tinh thần yêu nước còn thể hiện rõ trong các chương trình gắn kết nhân sự với lịch sử dân tộc. Chẳng hạn, trong GenV số 9 với chủ đề "Về Nguồn", ViTech tổ chức chuyến tham quan nghĩa trang Thành Cổ Quảng Trị – nơi lưu giữ ký ức hào hùng của những chiến sĩ đã ngã xuống. Trải nghiệm này giúp mỗi nhân viên hiểu sâu hơn về lịch sử và hun đúc tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và doanh nghiệp.

ViTech Group trong hành trình GenV số 9: Về Nguồn tại Thành cổ Quảng Trị

Văn hóa biết ơn và trách nhiệm

Không chỉ dừng ở tham quan, ViTech còn tổ chức nhân sự đi xem các bộ phim lịch sử như "Đào, Phở và Piano" hay "Mưa Đỏ". Những bộ phim này truyền tải bài học về lòng dũng cảm, sự hy sinh và tinh thần dân tộc, giúp mỗi cá nhân nhìn nhận công việc không chỉ là nhiệm vụ mà còn là đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước.

ViTech Group cùng xem "Mưa đỏ" – bộ phim về 81 ngày đêm đỏ lửa tại Thành cổ Quảng Trị

Tinh thần yêu nước len lỏi vào mọi hoạt động nội bộ. Văn hóa chào cờ vào sáng thứ Hai, hát Quốc ca và chia sẻ những câu chuyện lịch sử giúp hình thành tinh thần đoàn kết mạnh mẽ. Nhân viên ViTech không chỉ làm việc vì nhiệm vụ cá nhân mà còn vì một Việt Nam sáng tạo, hiện đại, và tinh thần ấy gắn chặt họ với doanh nghiệp cũng như cộng đồng.

Hoạt động chào cờ đầu tuần – nét văn hóa đặc trưng tại ViTech Group

Biết ơn là giá trị cốt lõi của ViTech. Anh Nam tin rằng văn hóa biết ơn không chỉ là phép lịch sự mà còn là nền tảng đạo đức, củng cố niềm tin với khách hàng và đối tác. Các hoạt động tri ân gia đình thương binh, liệt sĩ hay những người đã đóng góp cho đất nước trở thành nhịp cầu gắn kết doanh nghiệp với cộng đồng. Mỗi chuyến đi thăm nghĩa trang hay chương trình "Về Nguồn" giúp nhân viên nhận thức rõ trách nhiệm của mình, đồng thời thấm nhuần tinh thần "Cho đi là đang nhận lại".

Những nghi lễ định kỳ như chào cờ, hát Quốc ca hay sinh hoạt tập thể tưởng đơn giản nhưng lại có sức lan tỏa mạnh mẽ. Chúng nhắc nhở về nguồn cội, giá trị tinh thần và trách nhiệm với đất nước. Khi tình yêu Tổ quốc và sự biết ơn trở thành thói quen, mỗi nhân viên sẽ tự giác đưa tinh thần này vào công việc, tạo năng lượng tích cực cho doanh nghiệp và cộng đồng.

Tiếp lửa cho cộng đồng startup

Tình yêu Tổ quốc cũng dẫn lối cho chiến lược phát triển bền vững. Mọi quyết định đầu tư, phát triển sản phẩm hay mở rộng thị trường đều được cân nhắc hài hòa giữa lợi ích doanh nghiệp và lợi ích quốc gia. Đây là cách ViTech biến những quyết định hằng ngày thành chiến lược dài hạn, giúp doanh nghiệp phát triển ổn định và tạo ra giá trị thực sự cho cộng đồng.

Văn hóa lãnh đạo và nhân sự được xây dựng dựa trên tinh thần này. Nhân viên được khích lệ phát triển kỹ năng nhưng luôn nhắc nhở về trách nhiệm với xã hội và cộng đồng. Các chương trình team-building, buổi chia sẻ lịch sử hoặc hoạt động từ thiện củng cố tinh thần đoàn kết và lòng biết ơn, biến văn hóa doanh nghiệp thành giá trị cạnh tranh bền vững.

Anh Nam chia sẻ về cách xây dựng văn hoá doanh nghiệp tới CLB CEO 93

Không dừng lại ở nội bộ, anh Nam còn quan tâm cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam. Anh cho rằng để startup phát triển bền vững, ngoài kiến thức và công nghệ, điều cốt lõi là tinh thần phụng sự đất nước và trao giá trị cộng đồng. "Khởi nghiệp không chỉ để tạo dựng sự nghiệp cho riêng mình, mà còn để góp phần đưa Việt Nam vươn lên trên bản đồ công nghệ. Khi doanh nhân trẻ gắn thành công cá nhân với sự phát triển đất nước, đó sẽ là ngọn lửa cho đường dài."

Nhìn về tương lai, anh Nam tin thế hệ trẻ – đặc biệt Gen Z – sẽ là lực lượng tiên phong giữ ngọn lửa ấy. Với ViTech, Gen Z không chỉ là "lực lượng lao động" mà còn là trung tâm chiến lược phát triển. Khi được nuôi dưỡng bởi văn hóa biết ơn và tình yêu quê hương, họ học cách biến hoài bão cá nhân thành trách nhiệm xã hội. Khát vọng lớn nhất của thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay không chỉ là thành công riêng mà còn là góp phần xây dựng một Việt Nam hiện đại, sáng tạo và bền vững.

Với tầm nhìn đó, ViTech xem việc đồng hành cùng Gen Z là sứ mệnh: tạo môi trường để họ học hỏi, sáng tạo, trưởng thành và phụng sự. Đây chính là cách ViTech khơi dậy khát vọng, biến tinh thần yêu nước thành động lực, và tạo ra giá trị cộng đồng bền vững cho tương lai.