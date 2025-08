Lê Dương Bảo Lâm suy sụp tinh thần

Mới đây, trên Facebook có hơn 7 triệu người theo dõi, diễn viên Lê Dương Bảo Lâm khiến cộng đồng mạng lo lắng khi đăng tải một đoạn video ngắn kèm dòng trạng thái: "Thật sự suy sụp, không muốn làm gì lúc này…". Trong clip, ông xã Quỳnh Quỳnh buồn bã cho biết con rùa mà anh yêu thích đã biến mất.

Sự việc xảy ra bất ngờ này đã ảnh hưởng không nhỏ tới tinh thần của Lê Dương Bảo Lâm. Nam diễn viên còn để lộ gương mặt mệt mỏi xuống sắc, phải đi truyền nước để lấy lại năng lượng, chuẩn bị tham gia ghi hình chương trình Chiến sĩ quả cảm.

Anh chia sẻ: "Giờ tới những ngày về sau tôi không biết sống sao khi thiếu em rùa. Trước đó sáng nào tôi cũng dậy 5 giờ sáng để chăm sóc cho em mà giờ em đi đâu rồi tôi cũng không biết. Ngày mai lại đi Chiến sĩ quả cảm nữa. Đi mười mấy ngày, tâm trạng đâu mà làm việc đây.

Hôm nay tôi ghé để truyền năng lượng, cho chuyến hành trình dài, truyền cho nhiều thể chất tinh thần để chiến đấu với những trận tiếp theo. Lâm và Song Luân hay qua đây để truyền khi mệt về tinh thần, thiếu ngủ. Mỗi khi truyền tôi thấy người khỏe hơn nhiều. Lâm đăng lên đây nếu anh chị nào bồng em rùa thì gửi lại cho Lâm với".

Lê Dương Bảo Lâm buồn bã thông báo bản thân bị suy sụp tinh thần trên mạng xã hội

Nam diễn viên cho biết con rùa bản thân yêu thích đã đột ngột biến mất

Trong clip, Lê Dương Bảo Lâm còn chia sẻ hình ảnh đi truyền nước, lộ gương mặt mệt mỏi

Lê Dương Bảo Lâm là cái tên không còn xa lạ với khán giả yêu thích gameshow và những mảng miếng hài lầy lội. Sau khi danh hiệu quán quân Cười xuyên Việt, anh nhanh chóng trở thành gương mặt phủ sóng dày đặc nhờ lối nói chuyện duyên dáng.

Hiện nay, Lê Dương Bảo Lâm là cái tên được khán giả yêu mến và liên tục đắt show. Anh có lịch làm việc dày đặc, từ các chương trình gameshow, livestream bán hàng đến dự án phim ảnh. Do đó cư dân mạng cho rằng việc ông xã Quỳnh Quỳnh bị quá tải, căng thẳng là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Lê Dương Bảo Lâm được yêu mến vì khả năng pha trò duyên dáng

Vừa qua, nam diễn viên gây chú ý khi là một trong 12 nghệ sĩ tham gia chương trình Chiến sĩ quả cảm. Đây là chương trình thực tế quy mô lớn về lực lượng Công an Nhân dân (CAND). Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Công an và do Cục Công tác chính trị phối hợp cùng Zeit Media sản xuất, chương trình hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Danh sách nghệ sĩ tham gia Chiến Sĩ Quả Cảm bao gồm: MC Thành Trung, Tiến Luật, Kiều Minh Tuấn, Quốc Thiên, Ngô Kiến Huy, Lê Dương Bảo Lâm, Neko Lê, Phan Mạnh Quỳnh, Liên Bỉnh Phát, Song Luân, Hải Long, MONO, Binz và Hưng Nguyễn. Tất cả nghệ sĩ tham gia chương trình sẽ rời xa ánh đèn sân khấu để bước vào môi trường thao trường khốc liệt, nơi nghệ thuật phải nhường chỗ cho tinh thần thép và kỷ luật sắt của chiến sĩ CAND.

Lê Dương Bảo Lâm cùng 11 nghệ sĩ tham gia chương trình Chiến sĩ quả cảm

