Lễ giới thiệu dự án AVA Center - Thành phố toàn mỹ giữa khu Đông Bắc TP.HCM

Tính đến hiện tại, AVA Center đã cán mốc hơn 650 booking và con số này đang tăng trưởng từng ngày trước lễ giới thiệu.

Sau thời gian ra mắt và nhận được sự quan tâm tích cực từ khách hàng, AVA Center nhanh chóng trở thành tâm điểm thị trường, nhờ vị trí kết nối đắt giá, hệ tiện ích toàn diện "All-Round City" và sản phẩm chạm đúng nhu cầu thật của cư dân hiện đại.

Sự kiện giới thiệu chính thức hứa hẹn sẽ thu hút đông đảo khách hàng tham dự, nơi những chủ nhân tương lai được trải nghiệm không gian sống của dòng sản phẩm "Touchable Home" - căn hộ bàn giao full nội thất theo gu cá nhân, khám phá tổ ấm mẫu, cùng cơ hội nhận tư vấn phương án tài chính ưu việt từ chủ đầu tư và quà tặng giá trị dành riêng cho quý khách hàng giao dịch tại sự kiện.

Vị trí đắt giá - Kết nối đa trung tâm

Sức nóng của AVA Center đã được dự đoán trước, bởi dự án hội tụ loạt lợi thế vượt trội khi toạ lạc tại ngã tư Hòa Lân, giao lộ giữa Thủ Khoa Huân và Quốc lộ 13, trung tâm phường Thuận Giao. Đây là khu vực năng động bậc nhất của khu Đông Bắc TP.HCM, được quy hoạch trở thành trung tâm kinh tế - tài chính mới, kết nối thuận lợi đến các khu vực trọng điểm qua những trục giao thông huyết mạch như Phạm Văn Đồng, Vành đai 3, cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành.

Từ dự án, cư dân chỉ mất 10 - 15 phút di chuyển đến các khu công nghiệp lớn như Việt Hương, VSIP1, Sóng Thần, cùng hệ thống tiện ích ngoại khu hoàn chỉnh: trung tâm thương mại AEON Mall Canary, Lotte Mart, bệnh viện quốc tế Columbia Asia, trường học liên cấp và đại học. Điểm cộng lớn nhất của AVA Center là liên kết vùng tỏa ra các hướng đều chạm đến tiện ích, mang đến một phong cách sống hiện đại, thuận tiện và giàu giá trị thực.

AVA Center sở hữu vị trí đắt giá, kết nối thuận lợi đến các khu vực trọng điểm

Kiến trúc tinh tế - Không gian sống toàn mỹ

AVA Center được thiết kế theo phong cách hiện đại và tinh tế, hướng đến tiêu chuẩn sống "toàn mỹ" trong từng chi tiết. Trên tổng diện tích 7.342,9 m², dự án được quy hoạch gồm hai khối công trình: Block A cao 40 tầng (2 tầng hầm) là khu căn hộ cao cấp, và Block B cao 6 tầng dành cho khu thương mại dịch vụ, tiện ích và sinh hoạt cộng đồng.

Với mật độ xây dựng chỉ 34,5%, phần lớn không gian được dành cho mảng xanh, vườn cảnh quan và khu tiện ích nội khu - nơi cư dân có thể tận hưởng những khoảng trời riêng.

Các căn hộ tại AVA Center được thiết kế tối ưu ánh sáng, thông gió và công năng sử dụng, đảm bảo 100% căn hộ đều đón nắng và đón gió tự nhiên. Không chỉ mang đến không gian sống trong lành, gần gũi thiên nhiên, thiết kế còn tạo nên cảm hứng về một tổ ấm hiện đại, thanh lịch và đầy cảm xúc.

Theo đại diện chủ đầu tư, AVA Center hướng đến đối tượng khách hàng trẻ, chuyên gia và các gia đình hiện đại - những người đề cao chất lượng sống, tiện nghi và phong cách cá nhân. Với thiết kế tinh gọn, nội thất hoàn thiện theo gu riêng, dự án đáp ứng nhu cầu "một lần chạm - trọn cảm nhận", vừa ở thật tiện nghi, vừa đầu tư sinh lời bền vững.

Căn hộ AVA Center được thiết kế tối ưu ánh sáng, thông gió và công năng sử dụng

Căn hộ AVA Center - Tối ưu công năng, tận hưởng trọn vẹn ánh sáng và thiên nhiên

Căn hộ AVA Center - All-Round City gây ấn tượng với mức giá chỉ từ 36 triệu đồng/m² cho các căn hộ từ 1 đến 3 phòng ngủ, được bàn giao hoàn thiện full nội thất theo gu riêng của khách hàng.

Ngay trước thềm sự kiện, dự án AVA Center đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng, trong đó phần lớn là các chuyên gia, gia đình trẻ và nhà đầu tư đến tìm hiểu cơ hội sở hữu sản phẩm "chìa khóa trao tay" hiếm có tại trung tâm khu Đông Bắc TP.HCM.

Giới chuyên môn nhận định, AVA Center ghi điểm nhờ vị trí chiến lược trên trục Quốc lộ 13, thiết kế hiện đại, và đặc biệt là dòng sản phẩm Touchable Home - căn hộ full nội thất có thể ở hoặc cho thuê ngay. Đây là lợi thế khác biệt trong bối cảnh thị trường khu Đông Bắc TP.HCM đang khan hiếm nguồn cung căn hộ hoàn thiện, pháp lý rõ ràng, giá bán hợp lý.

Sự xuất hiện của AVA Center được kỳ vọng sẽ giải tỏa nhu cầu nguồn cung ở thực và đầu tư bền vững, khi phân khúc căn hộ dưới 2 tỷ đồng ngày càng hiếm trên thị trường. Dự án mang đến giải pháp sống toàn mỹ cho cư dân thành thị - nơi không chỉ an cư mà còn an tâm đầu tư sinh lời lâu dài.

Lễ giới thiệu AVA Center sẽ trở thành cột mốc đáng nhớ, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của AVA trên thị trường bất động sản 2025, đồng thời mở ra hành trình lan tỏa giá trị sống tinh hoa và phong cách sống chuẩn gu cho cộng đồng cư dân hiện đại. AVA Center hứa hẹn trở thành điểm đến an cư - đầu tư lý tưởng, nơi mỗi cư dân có thể bắt đầu một hành trình sống mới: toàn mỹ hơn, trọn vẹn hơn và hạnh phúc hơn mỗi ngày.

* Tham khảo website dự án tại: https://avacenter.vn/