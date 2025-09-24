Le Jardin House: Giải pháp toàn diện thay đổi nhận định về bất động sản nhà phố tại TP.HCM

Trong khi nhiều đơn vị BĐS khác chọn cách "chạy theo lợi nhuận ngắn hạn" và "đón đầu cơ hội", thì Le Jardin House lại kiên định đi theo một con đường khác: Thay đổi nhận định về BĐS nhà phố, đặt quyền lợi và trải nghiệm của khách hàng làm trọng tâm, đồng hành cùng họ trên cả hành trình kiến tạo tổ ấm bền vững.

Giải pháp toàn diện thay cho mảnh ghép rời rạc

Điểm khác biệt nổi bật của Le Jardin House nằm ở chỗ bắt đầu từ nhu cầu thật sự của khách hàng. Thị trường BĐS nhà phố đang thiếu gì, khách hàng vướng mắc ở đâu - Le Jardin House chủ động đưa ra lời giải:

Pháp lý rõ ràng, minh bạch: Lo lắng lớn nhất của khách hàng khi mua nhà phố chính là thủ tục pháp lý phức tạp, rủi ro tranh chấp hoặc chậm ra sổ. Le Jardin House xây dựng chính sách pháp lý toàn diện, minh bạch ngay từ đầu, giúp khách hàng an tâm tuyệt đối.

Thiết kế & thi công trọn gói: Khách hàng thường mất nhiều thời gian liên hệ với nhiều nhà thầu, dễ phát sinh chi phí và thiếu đồng bộ. Le Jardin House mang đến giải pháp thiết kế và xây dựng trọn gói, từ bản vẽ, thi công cho đến hoàn thiện nội thất, đảm bảo ngôi nhà đúng tiến độ, đúng ngân sách.

Đồng hành trong mọi giai đoạn: Không chỉ dừng lại ở khâu bán hàng, Le Jardin House cam kết đồng hành đến tận khi khách hàng hài lòng, kể cả việc chỉnh sửa, thay đổi theo yêu cầu trong quá trình thi công.

Quy trình hoạt động của Le Jardin House. Ảnh đồ họa.

Ứng dụng công nghệ thực tế ảo Virtual 3D

Le Jardin House luôn chú trọng việc ứng dụng công nghệ tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng trong việc tìm kiếm và quan sát nhà phố từ xa.

Để phục vụ cho việc nâng cao trải nghiệm khách hàng, vào ngày 16/01/2025 Le Jardin House quyết định ký kết hợp tác với Fidovn - một công ty công nghệ chuyên cung cấp nền tảng, thiết bị trực tuyến cho các sản phẩm dịch vụ nhà ở. Bằng việc tạo ra công nghệ thực tế ảo Virtual 3D, khách hàng có thể xem toàn bộ nhà phố qua góc nhìn 360 độ và hình dung thật về căn nhà phố. Bên cạnh đó, ứng dụng còn có thể liên lạc trực tuyến thông qua cuộc gọi hoặc tin nhắn.

Đại diện Le Jardin House và Fidovn ký kết hợp tác. Ảnh: Fidovn

Khách hàng nói gì về Le Jardin House?

Chị Trúc chia sẻ cảm nhận về căn nhà ở Hoa Bằng. Ảnh: Le Jardin House

Chị Trúc - chủ nhân một căn nhà tại Hoa Bằng, quận Tân Phú, chia sẻ:

"Mình có tìm một vài căn nhà nhưng cảm thấy không hợp ý, tìm đến Le Jardin House khi căn nhà này đang xây và mình có thể thay đổi một vài yêu cầu mà mình mong muốn. Căn nhà này thiết kế rất đẹp và phù hợp với gia đình mình".

Hình ảnh thiết kế mặt tiền và căn nhà thật ở Hoa Bằng. Ảnh: Le Jardin House

Trong quá trình tìm kiếm và xem nhà tại Le Jardin House, chị Trúc cảm thấy rất thuận tiện và dễ dàng hình dung về căn nhà của mình thông qua công nghệ thực tế ảo Virtual 3D. Khi thi công xây nhà, các tiến độ được cập nhật theo từng giai đoạn dễ dàng theo dõi khiến chị càng tin tưởng về quyết định của mình.

Giờ đây, chị đang sống trong một không gian an toàn và lý tưởng của mình. Những lo lắng ban đầu về việc mua nhà phố đã được giải quyết một cách nhanh chóng và đơn giản. Với Le Jardin House, khách hàng không chỉ sở hữu ngôi nhà - mà còn tìm thấy một đối tác đồng hành trên tạo nên căn nhà bền vững.

Với chiến lược lấy khách hàng làm trung tâm, kết hợp cùng ứng dụng công nghệ hiện đại, Le Jardin House không chỉ dừng lại ở việc xây dựng nhà phố, mà đang dần định hình một tiêu chuẩn mới: "Khách hàng mua nhà không chỉ sở hữu tài sản, mà còn có một người bạn đồng hành".

Liên hệ ngay với Le Jardin House để được tư vấn nhanh chóng.

Trụ sở chính: 399B Trường Chinh, P. Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh

Địa chỉ văn phòng: 1270 Lạc Long Quân, P. Tân Hòa, Tp.Hồ Chí Minh

Hotline: 0909 429 998

Email: CSKH@lejardinhouse.vn

Website: www.lejardinhouse.vn