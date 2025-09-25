Lễ kick-off The Soleil Da Nang: Khởi đầu hành trình chinh phục đỉnh cao

Sáng ngày 23/9/2025, tại khách sạn Wyndham Soleil Đà Nẵng, số 194 đường Võ Nguyễn Giáp, phường An Hải, TP. Đà Nẵng, bên bờ biển Mỹ Khê xinh đẹp, lễ kick-off ra quân dự án The Soleil Da Nang đã diễn ra thành công rực rỡ trong không khí đầy khí thế và quyết tâm. Sự kiện quy tụ hơn 700 khách mời, đối tác, chuyên viên kinh doanh, cùng sự tham gia của chủ đầu tư PPC An Thịnh Đà Nẵng, Tổng đại lý phân phối chiến lược Gosun Group và hơn 18 đại lý bất động sản uy tín trong và ngoài nước. Đây là cột mốc quan trọng, đánh dấu bước khởi đầu chính thức của một trong những dự án được mong chờ nhất trên thị trường bất động sản miền Trung.

Ngay từ khi công bố, The Soleil Da Nang đã tạo tiếng vang lớn nhờ vị thế đặc biệt: dự án cao bậc nhất mặt biển Đà Nẵng. Với định hướng đầu tư đúng đắn của chủ đầu tư PPC An Thịnh Đà Nẵng, bốn tòa tháp biểu tượng vươn mình kiêu hãnh bên bờ biển Mỹ Khê – một trong những bãi biển quyến rũ nhất hành tinh, dự án không chỉ sở hữu kiến trúc đột phá mà còn mang trong mình khát vọng chinh phục và vươn tầm quốc tế. Hình ảnh những tòa tháp cao vút, hướng trọn tầm nhìn ra đại dương xanh thẳm đã trở thành điểm nhấn độc đáo, mở ra viễn cảnh về một biểu tượng mới cho thành phố năng động này.

Buổi lễ kick-off được tổ chức công phu, kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật trình diễn, công nghệ ánh sáng và âm thanh hiện đại, tái hiện khung cảnh tòa tháp vươn cao bên bờ biển. Không khí sự kiện bùng nổ khi hàng trăm chuyên viên kinh doanh đồng loạt thể hiện quyết tâm ra quân, sẵn sàng chinh phục những mục tiêu mới. Đây cũng chính là khoảnh khắc lan tỏa tinh thần gắn kết, đồng lòng giữa chủ đầu tư, đối tác và hệ thống phân phối.

Bà Nguyễn Thị Minh Phượng – Tổng Giám đốc PPC An Thịnh Đà Nẵng - đại diện chủ đầu tư phát biểu tại sự kiện cho biết: "The Soleil Da Nang không chỉ đơn thuần là một dự án bất động sản, mà còn là minh chứng cho khát vọng phát triển, cho tinh thần đổi mới và sự vươn cao của thành phố. Chúng tôi cam kết đầu tư nghiêm túc, mang đến sản phẩm chất lượng vượt trội, đáp ứng kỳ vọng của khách hàng và góp phần nâng tầm diện mạo thành phố biển Đà Nẵng."

Với vai trò Tổng đại lý phân phối chiến lược, Gosun Group cũng khẳng định sẽ đồng hành toàn diện cùng chủ đầu tư trong suốt hành trình triển khai dự án, ông Lê Tiến Liêm – Chủ tịch HĐQT Gosun Group chia sẻ: "Chúng tôi tự hào được phân phối một dự án biểu tượng như The Soleil Da Nang. Với kinh nghiệm thị trường, hệ thống phân phối rộng khắp và đội ngũ chuyên nghiệp, Gosun Group cam kết mang đến giải pháp tiếp cận khách hàng hiệu quả, đảm bảo thành công cho dự án. Chúng tôi tin rằng The Soleil Da Nang sẽ trở thành điểm sáng của thị trường bất động sản miền Trung trong giai đoạn tới."

The Soleil Da Nang - Kỳ vọng cú hích cho bất động sản miền Trung

Theo các chuyên gia, thị trường bất động sản Đà Nẵng đang cho thấy tín hiệu phục hồi tích cực. Dòng sản phẩm cao cấp, đặc biệt là những dự án có vị trí ven biển, sở hữu thiết kế hiện đại và tiện ích đồng bộ, đang được giới đầu tư trong và ngoài nước săn đón. Trong bối cảnh quỹ đất ven biển ngày càng hạn chế, các dự án có lợi thế khác biệt về vị trí và kiến trúc như The Soleil Da Nang càng trở nên khan hiếm và giá trị.

The Soleil Da Nang hội tụ nhiều yếu tố để trở thành sản phẩm đẳng cấp bậc nhất khu vực với: Vị trí trung tâm ven biển Mỹ Khê, thiết kế hiện đại, hệ tiện ích đa dạng và đồng bộ, cùng chất lượng xây dựng được bảo chứng bởi các đối tác hàng đầu. Đặc biệt, lợi thế "tòa tháp cao bậc nhất mặt biển Đà Nẵng" không chỉ mang ý nghĩa về kiến trúc mà còn khẳng định vị thế biểu tượng, mở ra tiềm năng gia tăng giá trị tài sản mạnh mẽ trong tương lai.

Sự kiện kick-off cũng cho thấy sức nóng đặc biệt của dự án khi nhận được sự quan tâm lớn từ giới đầu tư và truyền thông. Trong bối cảnh thị trường bất động sản Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn phục hồi, nhu cầu về các sản phẩm cao cấp, vị trí ven biển, giàu tiềm năng khai thác ngày càng tăng cao. The Soleil Da Nang xuất hiện đúng lúc, mang đến cho nhà đầu tư cơ hội hiếm có để sở hữu một tài sản vừa mang giá trị tận hưởng, vừa là kênh đầu tư sinh lời bền vững.

Không chỉ mang ý nghĩa về thương mại, sự xuất hiện của The Soleil Da Nang còn mở ra một chuẩn mực mới cho dòng căn hộ cao tầng ven biển miền Trung. Trong bối cảnh nhiều dự án cùng phân khúc vẫn dừng lại ở quy mô trung bình, việc The Soleil Da Nang vươn lên với quy mô lớn, với những tòa tháp cao tới 200 mét và thiết kế nổi bật, giúp dự án nhanh chóng tạo được dấu ấn khác biệt. Yếu tố này không chỉ làm gia tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm mà còn góp phần tái định vị thị trường bất động sản cao cấp tại Đà Nẵng.

Việc ra mắt The Soleil Da Nang cũng cho thấy một bước dịch chuyển đáng chú ý: từ những dự án nghỉ dưỡng ven biển truyền thống sang các tổ hợp căn hộ – thương mại hiện đại, đáp ứng nhu cầu sống, đầu tư và khai thác đa dạng. Đây chính là lý do khiến dự án được giới đầu tư kỳ vọng trở thành "điểm nhấn mới" của thị trường, tạo cú hích mạnh mẽ cho phân khúc căn hộ cao tầng ven biển.

Đà Nẵng vốn đã được biết đến là thành phố du lịch hàng đầu, nhưng với sự xuất hiện của những công trình quy mô như The Soleil Da Nang, thành phố còn khẳng định thêm vị thế trên bản đồ bất động sản cao cấp. Kết hợp lợi thế hạ tầng ngày càng đồng bộ, quỹ đất ven biển khan hiếm và nhu cầu gia tăng của giới đầu tư, thị trường Đà Nẵng đang hội tụ đầy đủ điều kiện để bứt phá trong trung và dài hạn.

Lễ kick-off ra quân hoành tráng của The Soleil Da Nang không chỉ tạo khí thế cho hệ thống phân phối, mà còn thể hiện sự gắn kết chặt chẽ giữa chủ đầu tư, các đối tác và toàn bộ hệ sinh thái bất động sản. Với định vị "Tổ hợp tháp căn hộ khách sạn hạng thương gia" cùng tầm nhìn phát triển lâu dài, dự án được kỳ vọng sẽ vừa chinh phục giới đầu tư tinh túy nhất, vừa góp phần nâng tầm diện mạo đô thị thành phố biển.