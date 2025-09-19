Lễ ký kết hợp tác phát triển The Soleil Da Nang: Khẳng định uy tín và tầm vóc

Sự kiện không chỉ đánh dấu một bước tiến mới trong hành trình phát triển dự án biểu tượng ven biển Mỹ Khê mà còn mở ra giai đoạn hợp tác chặt chẽ giữa Chủ Đầu tư, Tổng thầu thi công, Đơn vị Tư vấn giám sát, các đối tác ngân hàng và đơn vị phân phối.

The Soleil Da Nang quyết tâm trên hành trình về đích

The Soleil Da Nang được biết đến là tổ hợp khách sạn – condotel quy mô lớn bậc nhất miền Trung, gồm 4 tòa tháp cao từ 50–57 tầng, vươn gần 200 mét, trở thành một trong những công trình cao nhất Đà Nẵng.

Mùa hè 2025 vừa qua, dự án đã chính thức đưa Tòa D đi vào vận hành dưới thương hiệu Wyndham Hotels Group, đạt tỷ lệ lấp đầy hơn 90% trong mùa cao điểm – minh chứng rõ nét cho sức hút của dự án với thị trường du lịch và nghỉ dưỡng.

Ở góc độ Chủ đầu tư, bà Nguyễn Thị Minh Phượng – Tổng Giám đốc PPC An Thịnh Đà Nẵng, nhấn mạnh đến hai yếu tố then chốt: tiến độ và an toàn. Bà khẳng định: "Chúng tôi mong muốn nhà thầu P&P sẽ tự tin và quyết liệt ngày đêm hoàn thành tiến độ, chất lượng dự án, đồng thời đảm bảo an toàn lao động. TEXO là đơn vị tư vấn giám sát uy tín hàng đầu tại Việt Nam và sẽ đồng hành chặt chẽ để bảo chứng cho công trình. Với quan điểm đặt an toàn lao động lên hàng đầu, chúng tôi khẳng định rằng việc xây dựng tổ hợp cao gần 200m – một trong những công trình cao nhất Đà Nẵng – sẽ không để xảy ra bất kỳ vấn đề thiếu an toàn nào."Lời phát biểu đã thể hiện rõ tinh thần quyết liệt, cũng như cam kết của Chủ đầu tư trong việc đưa The Soleil Da Nang về đích với chất lượng và an toàn cao nhất.

Đại diện cho Tổng thầu, ông Đào Mạnh Hùng – Phó Tổng Giám đốc P&P, lại nhìn nhận sự kiện lần này dưới góc độ phát triển của chính doanh nghiệp. Ông chia sẻ: "Quý IV/2025 sẽ là cột mốc đặc biệt quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành của P&P trong gần 20 năm phát triển. Từ năm 2007 đến nay, chúng tôi đã thi công nhiều công trình quy mô hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng. Hòa chung không khí thi đua lao động sản xuất chào mừng 18 năm thành lập, P&P vô cùng vinh dự khi được Chủ đầu tư tin tưởng, giao phó dự án The Soleil Da Nang – một công trình mang ý nghĩa biểu tượng."

Theo ông, đây không chỉ là một dự án trọng điểm, mà còn là cơ hội để P&P chứng minh năng lực thi công các công trình tầm vóc, góp phần kiến tạo diện mạo đô thị mới cho Đà Nẵng.

Tại sự kiện, Đại diện BIDV, ông Lương Quang Minh – Giám đốc BIDV Hòa Bình, phát biểu: "BIDV cam kết đồng hành và hỗ trợ tài chính tối đa, đảm bảo dự án The Soleil Da Nang được triển khai đúng tiến độ, chất lượng và an toàn, trở thành biểu tượng mới của Đà Nẵng."

Cam kết này được xem là lời khẳng định mạnh mẽ về sự đồng hành lâu dài của hệ thống ngân hàng, góp phần tháo gỡ bài toán nguồn vốn và tạo nền tảng để dự án bứt phá.

The Soleil Da Nang - Biểu tượng mới bên bờ Mỹ Khê

Với sự đồng hành của những thương hiệu toàn cầu như Aedas (Anh) – kiến trúc, Wyndham Hotels Group (Mỹ) – quản lý vận hành, TEXO – tư vấn giám sát, cùng sự tin tưởng từ các đối tác phân phối chiến lược, The Soleil Da Nang đang khẳng định vị thế của một dự án quốc tế ngay tại trung tâm Đà Nẵng.

Lễ ký kết ngày 16/09/2025 không chỉ là một cột mốc quan trọng trong tiến trình triển khai dự án, mà còn là minh chứng rõ nét cho quyết tâm và năng lực của Chủ đầu tư PPC An Thịnh cùng các đối tác đồng hành. Sự kiện đã khẳng định cam kết mạnh mẽ về tiến độ, chất lượng, an toàn thi công và nguồn lực tài chính vững chắc từ phía ngân hàng. Đây chính là nền tảng để toàn bộ tổ hợp được đưa về đích đúng hẹn, đáp ứng kỳ vọng của khách hàng và nhà đầu tư.

Với cao độ gần 200m – một trong những công trình cao nhất Đà Nẵng, dự án The Soleil Da Nang được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng kiến trúc mới của thành phố biển năng động, góp phần nâng tầm vị thế Đà Nẵng trên bản đồ bất động sản, du lịch và dịch vụ cao cấp của Việt Nam.