Lê Sỹ Cường - người bị bắt cùng Lương Bằng Quang đóng vai trò gì?

24-10-2025 - 06:54 AM | Xã hội

Công an TP. Hồ Chí Minh vừa khởi tố bị can Lê Sỹ Cường (SN 1987) về tội “Môi giới hối lộ”.

Ngày 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lương Bằng Quang (SN 1982, ngụ phường Chánh Hưng) để điều tra về hành vi “Đưa hối lộ”. Đồng thời, bị can Võ Thị Ngọc Ngân (thường gọi Ngân 98) cũng bị khởi tố cùng tội danh. (Trước đó, vào ngày 13/10 bị can Ngân đã bị khởi tố và bắt tạm giam về tội "sản xuất và buôn bán hàng giả là thực phẩm").

Đáng chú ý, vụ việc đã làm lộ diện vai trò của Lê Sỹ Cường - người được xác định là mắt xích quan trọng giúp các đối tượng “chạy án”. Theo đó, Lê Sỹ Cường (SN 1987, ngụ phường Bến Thành) hiện cũng đã bắt tạm giam và khởi tố với tội danh “Môi giới hối lộ”.

Lê Sỹ Cường - người bị bắt cùng Lương Bằng Quang đóng vai trò gì?- Ảnh 1.

Lương Bằng Quang tại cơ quan chức năng

Kết quả điều tra xác định: sau khi bị phát hiện sai phạm trong hoạt động kinh doanh thực phẩm (tháng 7/2024), Ngân và Quang đã đưa 8 tỷ đồng cho Lê Sỹ Cường - một người quen ngoài xã hội - với mục đích “lo lót” để không bị xử lý hình sự. Tuy nhiên, hành vi này bị cơ quan chức năng phát hiện, thu thập đầy đủ chứng cứ, làm rõ dấu hiệu tội phạm.

Vụ việc tiếp tục gây chú ý lớn trong dư luận, không chỉ bởi tính chất nghiêm trọng của hành vi hối lộ mà còn do các bị can đều là những nhân vật có ảnh hưởng trên mạng xã hội và trong giới nghệ thuật (Ngân 98 là KOL, Lương Bằng Quang là nhạc sĩ, ca sĩ).

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan và đường dây “môi giới chạy án” đứng sau vụ việc, kiên quyết xử lý tất cả các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Theo Tư

Đời sống & pháp luật

