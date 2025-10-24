Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lê Sỹ Cường - người môi giới cho Ngân 98 "chạy án" là giám đốc công ty ở TP.HCM

24-10-2025 - 13:46 PM | Sống

Lê Sỹ Cường là người bị cáo buộc môi giới hối lộ cho vợ chồng ca sĩ Lương Bằng Quang và Võ Thị Ngọc Ngân (tức Ngân 98) được xác định là giám đốc của một công ty.

Liên quan đến vụ “Bắt ca sĩ Lương Bằng Quang” như đã thông tin, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam Lương Bằng Quang (SN 1982, ngụ phường Chánh Hưng, TPHCM) về tội “Đưa hối lộ”.

Quá trình điều tra, công an xác định vợ chồng Quang - Ngân 98 phạm tội “Đưa hối lộ”; Cường về tội “Môi giới hối lộ”. Theo cơ quan điều tra, Cường là giám đốc một công ty ở TPHCM. Cường đã nhận 8 tỷ đồng của Ngân 98, Lương Bằng Quang để giúp cho vợ chồng họ “chạy án”.

Lê Sỹ Cường - người môi giới cho Ngân 98 "chạy án" là giám đốc công ty ở TP.HCM- Ảnh 1.

Bị can Lê Sỹ Cường (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau khi Ngân 98 bị khởi tố và bắt tạm giam, Cường bỏ trốn về Thanh Hóa và bị trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế truy xét, bắt giữ. Hiện công an đang mở rộng điều tra.

Hiện Cơ quan điều tra đang mở rộng, làm rõ thêm vai trò và hành vi của Quang trong vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” do Võ Thị Ngọc Ngân (tức Ngân 98, SN 1998, ngụ tỉnh Bình Định, nay là là tỉnh Gia Lai) chủ mưu thực hiện.Riêng Ngân 98, ngoài tội danh “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, hiện đã bị khởi tố thêm tội “Đưa hối lộ”.

Trước đó, công an điều tra vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” do Ngân 98, là người điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu Shop.

Tháng 7/2024, cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện các sai phạm trong hoạt động kinh doanh của vợ chồng Lương Bằng Quang và Ngân 98 Sau đó, cả 2 thông qua các mối quan hệ xã hội và đã đưa 8 tỷ đồng cho Lê Sỹ Cường (sinh năm 1987, HKTT: phường Bến Thành) để nhằm mục đích không bị xử lý.

Người nhận 8 tỉ đồng để "chạy án" cho Ngân 98 là ai?

Theo Tuệ Minh

Đời sống & pháp luật

