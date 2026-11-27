Lễ trao giải Rồng Xanh đã kết thúc nhưng dư âm vẫn khiến cư dân mạng bàn tán không ngớt. Một trong những khoảnh khắc viral nhất mạng xã hội là khi Lee Kwang Soo xuất hiện trên sân khấu để chuẩn bị phát biểu trao giải, máy quay đã lập tức hướng về phía Shin Min Ah và ghi lại biểu cảm bật cười hào hứng của nữ diễn viên. Trên sân khấu, Lee Kwang Soo cũng ngượng ngùng theo.

Điều này gợi nhớ về lễ trao giải Rồng Xanh năm ngoái. Khi Shin Min Ah xuất hiện trên sân khấu, Lee Kwang Soo ngồi dưới khán đài cùng Kim Woo Bin đã liên tục hò hét, cười lớn, cổ vũ, trêu chọc cặp đôi. Lúc đó, Kim Woo Bin đã vô cùng ngượng ngùng mong Lee Kwang Soo dừng lại.

Shin Min Ah cười trêu chọc khi Lee Kwang Soo sánh đôi Shin Hyun Bin trên sân khấu Rồng Xanh. Clip: X

Năm ngoái cũng ở Rồng Xanh, Lee Kwang Soo đã hào hứng trêu chọc cặp đôi Shin Min Ah - Kim Woo Bin. Clip: X

Việc Shin Min Ah lặp lại khoảnh khắc trên, chỉ đổi vai trò khiến cư dân mạng bật cười không ngớt. Nhiều netizen hài hước cho rằng Lee Kwang Soo "cười người năm trước, năm sau người cười". Năm ngoái, anh trêu chọc Shin Min Ah - Kim Woo Bin và đến năm nay, Lee Kwang Soo đã bị trêu chọc trở lại.

Khoảnh khắc này cũng làm nổi bật tình bạn của Kim Woo Bin - Shin Min Ah và Lee Kwang Soo. Kim Woo Bin - Lee Kwang Soo là bạn thân lâu năm, cùng nằm trong nhóm bạn thân nổi tiếng Jo In Sung, Cha Tae Hyun, D.O. (EXO) và nhiều đồng nghiệp khác.

Cả hai thường xuyên đồng hành cùng nhau cả ngoài đời lẫn trên sóng truyền hình. Họ từng xuất hiện chung trong các chương trình như Unexpected business 2 (cùng D.O.), tạo nhiều màn tung hứng hài hước, tự nhiên. Vào đám cưới của Shin Min Ah - Kim Woo Bin năm ngoái, Lee Kwang Soo đã chủ trì buổi lễ và gửi lời chúc mừng chân thành khi cặp đôi bắt đầu chương mới trong cuộc sống hôn nhân. Việc đôi bên liên tục "có qua có lại" khiến dân tình không khỏi mong chờ viễn cảnh Lee Kwang Soo cưới Lee Sun Bin, rồi Kim Woo Bin sẽ đóng vai trò đặc biệt.

Kim Woo Bin - Lee Kwang Soo vốn là bạn thân lâu năm. Ảnh: X

Vào đám cưới của Shin Min Ah - Kim Woo Bin năm ngoái, Lee Kwang Soo đã chủ trì buổi lễ và gửi lời chúc mừng chân thành khi cặp đôi bắt đầu chương mới trong cuộc sống hôn nhân. Ảnh: X

Vào tối ngày 25/11, lễ trao giải Rồng Xanh đã quy tụ hàng loạt tên tuổi đình đám của Kbiz như Lee Min Ho, Lee Je Hoon, Jung Ho Yeon, Park Ji Hoon, Shin Min Ah, Jo In Sung, Moon Ga Young... Shin Min Ah gây ấn tượng cực mạnh khi diện váy đỏ rực rỡ, tôn lên nhan sắc yêu kiều, thần thái sang chảnh ngút ngàn. Cuối cùng, nữ diễn viên đã đem về nhà giải Ngôi sao được yêu thích nhất.

Ảnh: Xports News

Ảnh: Newsen

Shin Min Ah tỏa sáng tại Rồng Xanh 2026. Ảnh: Newsen

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