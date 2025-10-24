Legacy Hinoiri hút khách bởi tiêu chuẩn quản lý vận hành quốc tế từ CBRE

CBRE - Cái tên bảo chứng cho không gian sống cao cấp và thông minh

Xu hướng tiêu dùng bất động sản đang thay đổi nhanh chóng khi thế hệ trẻ hiện nay không chỉ chọn nơi ở dựa vào vị trí, mà bắt đầu coi trọng hơn về chất lượng cũng như cách dự án được vận hành. Họ muốn một cuộc sống tiện nghi, hiện đại, ứng dụng công nghệ trong từng chi tiết nhỏ.

Đón đầu xu hướng sống tinh hoa và đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe đó của thị trường, Legacy Hinoiri kiên định thiết lập chuẩn mực sống mới cho thế hệ 5.0 tại trung tâm siêu đô thị vệ tinh Hòa Lạc. Dự án khẳng định vị thế top đầu nhờ sự uy tín của đơn vị phát triển dự án An Thịnh Group và sự bảo chứng từ tiêu chuẩn quản lý vận hành quốc tế do CBRE tư vấn. Thực tế thị trường cũng cho thấy, bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, chất lượng vận hành chuyên nghiệp và bền vững đóng vai trò là thước đo quan trọng giúp Legacy Hinoiri thành lựa chọn lý tưởng cho những cư dân tiên phong và nhà đầu tư thông thái.

Tại Legacy Hinoiri, CBRE đảm nhiệm vai trò tư vấn tiêu chuẩn quản lý vận hành quốc tế, tạo nên một nền tảng giúp phát triển mô hình "quản lý thông minh" chuẩn 5.0. Thông qua kinh nghiệm toàn cầu và hệ thống Smart Building Management, CBRE tư vấn dựa trên bộ tiêu chuẩn vận hành hiện đại, bao gồm và không giới hạn từ quy trình bảo trì - phản hồi cư dân - quản trị tiện ích được số hóa, đến vận hành minh bạch và tối ưu trải nghiệm sống. Nhờ đó, Legacy Hinoiri kế thừa tinh hoa trong tư duy quản lý quốc tế, mang đến môi trường sống tiện nghi, an toàn và ổn định giá trị lâu dài cho các cư dân tinh hoa.

Với bề dày kinh nghiệm tư vấn tại các dự án biểu tượng như Saigon Centre, Empire City, Vinhomes Central Park…CBRE đã chứng minh vai trò tiên phong trong việc định hình chuẩn mực vận hành thông minh cho bất động sản cao cấp.

Không chỉ là nơi an cư mà còn là hệ sinh thái sống thông minh

Dấu ấn riêng biệt của Legacy Hinoiri còn được tạo nên từ đa tầng trải nghiệm: công năng và cảm xúc - hai yếu tố chính đan cài tinh tế mang đến chuẩn sống khác biệt cho các cư dân tinh hoa tiên phong.

Công năng của Legacy Hinoiri được thể hiện qua hệ thống hơn 30 tiện ích mang đậm tinh thần Nhật, được quy hoạch theo hướng mở, tối ưu tầm nhìn và trải nghiệm: từ bể bơi bốn mùa hướng núi, Torii Co-working Space dành cho cộng đồng tri thức, hay Cà phê sách Legacy Coffee nơi những buổi sáng an yên bắt đầu từ hương cà phê nồng nàn và ánh nắng đầu ngày.

Không gian tại Legacy Hinoiri tối giản hài hòa những khoảng xanh như Ikigai Central Park hay Toro Path tạo nên điểm chạm cảm xúc tinh tế giữa lòng đô thị công nghệ.

Cùng với đó, yếu tố cảm xúc cũng được khởi tạo từ không gian sống mang đậm chất Nhật Bản thanh thoát, nơi cư dân có thể tìm thấy sự cân bằng giữa cái động và cái tĩnh. Các căn hộ tại Legacy Hinoiri được phát triển theo phong cách Japandi - nơi tinh thần tối giản của Nhật hòa cùng sự ấm áp hiện đại của Bắc Âu. Từ ban công mở rộng đến trần cao và hệ cửa kính lớn lấy sáng tự nhiên, mọi chi tiết đều tuân theo quy tắc "tối giản và chất lượng", mang đến nên một không gian sống cân bằng giữa thiên nhiên và con người.

Legacy Hinoiri hoàn thiện chuẩn sống 5.0 cho cộng đồng tiên phong.

Bên dưới khu căn hộ, chuỗi không gian cảnh quan như đường dạo bộ Toro Path, Công viên ngoài trời Ikigai Central Park được sắp đặt như những điểm chạm cảm xúc tinh tế, kiến tạo một "ốc đảo nghỉ dưỡng" giữa lòng đô thị công nghệ Hòa Lạc đang vươn mình phát triển.

Cam kết bền vững từ An Thịnh Group

Sự đồng hành của CBRE tại Legacy Hinoiri đã thiết lập một biểu tượng về uy tín quốc tế ngay giữa trung tâm Hòa Lạc, bảo chứng cho tầm nhìn phát triển bền vững và giá trị đầu tư dài hạn mà đơn vị phát triển dự án An Thịnh Group hướng tới. Mọi hoạt động quản lý đều được minh bạch, đảm bảo niềm tin và quyền lợi của những cư dân tiên phong chọn Legacy Hinoiri làm nơi an cư.

Với sự đồng hành đó của CBRE, mỗi căn hộ tại Legacy Hinoiri vượt qua ý nghĩa của một chốn ở thông thường để trở thành một di sản sống, nơi vẻ đẹp, công nghệ và trí tuệ hòa quyện, kiến tạo chuẩn sống 5.0 cho thế hệ trẻ dẫn đầu xu hướng.