Legacy Hinoiri - “Nơi hoàng hôn rực rỡ” khai mở hành trình sống bất tận

Từ concept hoàng hôn độc đáo đến giá trị sống độc bản tại Legacy Hinoiri

Ngày 5/10 vừa qua, tại khách sạn JW Marriott, sự kiện ra mắt dự án Legacy Hinoiri đã mang đến cho gần 500 khách mời một trải nghiệm ấn tượng. Không đơn thuần là buổi giới thiệu dự án, chương trình được xây dựng với concept "Nơi hoàng hôn rực rỡ" như một thước phim điện ảnh, đưa khách tham dự đi qua những cung bậc cảm xúc về nghệ thuật, sáng tạo và tầm nhìn kiến tạo.

"Nơi hoàng hôn rực rỡ" được chọn câu chuyện mang bản sắc của Legacy Hinoiri không chỉ vì vẻ đẹp duy mỹ lãng mạn, mà còn mang thông điệp đa nghĩa sâu sắc: một cộng đồng viên mãn, đa sắc màu và đầy cảm hứng. Tại Legacy Hinoiri, mỗi cư dân đều là một mảng màu riêng, từ tổ ấm gia đình trẻ, không gian sáng tạo của chuyên gia quốc tế, đến khát vọng của những thế hệ tri thức.

Chia sẻ tại sự kiện, Ông Nguyễn Hữu Thanh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn An Thịnh - đơn vị phát triển dự án, đã khẳng định: "Chúng tôi xin cam kết Legacy Hinoiri sẽ mang đến cho quý vị không chỉ một chốn an cư mà còn là một cộng đồng tiên phong, một phong cách sống và một di sản đáng tự hào." Chính tinh thần đổi mới đó đã biến sự kiện thành một "lời tuyên ngôn" cho phong cách sống mới tại Hòa Lạc.

Sân khấu, ánh sáng và từng chi tiết décor được phủ gam màu hoàng hôn, khiến cả không gian như một thước phim điện ảnh sống động. Những mảng màu rực rỡ hòa quyện, tạo nên "dải hội tụ tinh anh", biểu tượng cho cộng đồng cư dân tiên phong mà Legacy Hinoiri kiến tạo.

Màn trình diễn nghệ thuật tái hiện concept "Nơi hoàng hôn rực rỡ", nơi mỗi sắc màu, giai điệu và ánh sáng kể nên câu chuyện về cộng đồng tinh hoa tương lai.

Điểm nhấn thăng hoa của buổi lễ là phần trình diễn của ca sĩ Hoàng Hải, với giọng ca nội lực đã thổi bùng tinh thần "sống rực rỡ, mở tương lai" mà dự án gửi gắm, để lại dư âm khó quên trong lòng các khách tham dự.

Gần 500 khách tham dự đã có cơ hội được đắm mình trong không gian sang trọng với nghệ thuật, đồng thời cảm nhận câu chuyện về một nơi an cư vẹn tròn, xứng tầm. Đặc biệt, nhiều phần quà giá trị cũng đã được trao đến cho những vị khách may mắn, như một lời chào nồng ấm đón những cư dân tương lai đến với cộng đồng tinh hoa Legacy Hinoiri.

05 iPhone 17 và voucher giá trị đã được trao tặng cho những khách hàng may mắn tại sự kiện, như lời tri ân của Legacy Hinoiri gửi đến các cư dân tương lai.

Điểm sáng của thị trường phía Tây, viên ngọc nơi trái tim Hoà Lạc

Không phải ngẫu nhiên mà Legacy Hinoiri trở thành tâm điểm đầu tư. Xu hướng dịch chuyển ra đô thị vệ tinh đang lan rộng, đặc biệt trong nhóm khách hàng trẻ Hà Nội tìm kiếm môi trường sống chất lượng hơn, giá hợp lý hơn so với nội đô vốn đã "quá tải".

Theo các chuyên gia bất động sản, Hòa Lạc đang nổi lên như một "cực nam châm" hút dòng vốn đầu tư và dân cư trẻ, đặc biệt là lực lượng lao động trẻ trong ngành công nghệ. Với sự hiện diện của Khu công nghệ cao Hòa Lạc, hàng loạt trường đại học, tuyến Metro số 5, số 12 và vành đai đô thị đang được ưu tiên triển khai, khu vực này đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ.

Nằm ngay giữa trung tâm siêu đô thị vệ tinh Hòa Lạc, Legacy Hinoiri được định vị là chung cư đầu tiên thuộc phân khúc cao cấp tại khu vực. Với phong cách Japandi tối giản mà hiện đại, dự án mang đến không gian xanh rộng mở và chuẩn sống khác biệt. Không chỉ dừng lại ở kiến trúc, từng căn hộ còn được chăm chút để trở thành không gian đầy tinh tế, giàu kết nối với thiên nhiên. 100% căn hộ sở hữu ban công riêng, tối ưu diện tích đón ánh sáng và gió trời tự nhiên - cũng là một "đặc quyền" hiếm thấy ở các dự án đô thị hiện nay. Cùng với tiêu chuẩn bàn giao quốc tế và nội thất sang trọng, tinh tế, được tư vấn quản lý vận hành bởi đơn vị tiêu chuẩn quốc tế CBRE, Legacy Hinoiri đã thực sự chinh phục thế hệ trẻ bằng trải nghiệm sống vừa tiện nghi, vừa chuẩn mực.

Tận hưởng không gian lộng lẫy và khoáng đạt từ ban công tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt cho Legacy Hinoiri.

Đi cùng nội thất là hệ thống hơn 30 tiện ích chuẩn Nhật, tạo thành một tổ hợp "all-in-one" khác biệt. Bên trong tòa nhà, cư dân được tận hưởng không gian chăm sóc sức khỏe như gym, yoga, spa, bể bơi bốn mùa,… và đặc biệt là co-working space - điểm hẹn kết nối, networking giữa cộng đồng chuyên gia, tri thức công nghệ tại Hòa Lạc. Ngoài ra, hệ sinh thái tiện ích ngoại khu như vườn dạo Nhật Kando Garden, vườn Nhật trên mái Sky Xen Park, nhà hàng, café, khu vui chơi trẻ em, không gian sự kiện Sakura Palace,… đáp ứng đầy đủ nhu cầu sống và giải trí cho các cư dân. Bên cạnh đó, hệ thống shop thương mại đa dạng mang đến trải nghiệm phong phú, nâng tầm giá trị sống cho cộng đồng tinh anh tại đây.

Với tâm huyết kiến tạo cộng đồng tiên phong của chủ đầu tư, cùng vị trí chiến lược và hệ tiện ích vượt trội, Legacy Hinoiri đã tạo nên một cú hích mạnh mẽ cho thị trường BĐS phía Tây Hà Nội, hứa hẹn đang bước vào giai đoạn bùng nổ, nơi đằng sau ánh hoàng hôn lại mở ra một hành trình sống rực rỡ và bất tận.