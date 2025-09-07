Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lên kế hoạch bắt cóc người nổi tiếng để cưỡng ép quay clip khiêu dâm, Bình "kiểm" sắp hầu toà

07-09-2025 - 07:27 AM | Xã hội

Nhóm Bình “kiểm” từng ấp ủ kế hoạch bắt cóc người nổi tiếng để cưỡng ép quay clip khiêu dâm, phát tán ra nước ngoài nhằm trục lợi.

TAND khu vực 7 - TP HCM dự kiến mở phiên tòa xét xử Phạm Đức Bình (tức Bình "kiểm") cùng 13 bị cáo khác trong đường dây mua bán, tàng trữ và vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng vào ngày 23-9. 

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, Phạm Đức Bình bị truy tố về các tội "Mua bán trái phép vũ khí quân dụng" và "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng". Ngoài Bình, các bị cáo Nguyễn Tuấn An, Chu Văn Hoàng Anh, Huỳnh Hoàng Vũ (tức Vũ "mèo") bị truy tố về các tội liên quan đến vũ khí quân dụng; những bị cáo còn lại bị đưa ra xét xử về các tội "Tổ chức đánh bạc", "Đánh bạc", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Không tố giác tội phạm".

Lên kế hoạch bắt cóc người nổi tiếng để cưỡng ép quay clip khiêu dâm, Bình "kiểm" sắp hầu toà- Ảnh 1.

Bị cáo Bình "kiểm" thời điểm bị bắt

Tài liệu tố tụng thể hiện, từ tháng 4 đến tháng 10-2024, Bình "kiểm" nhiều lần câu kết với đồng phạm, thực hiện ba vụ mua bán, vận chuyển, tàng trữ súng và đạn. Bình bị xác định là kẻ cầm đầu, trực tiếp cung cấp tiền cho Nguyễn Tuấn An sang Lào mua một khẩu súng AK cùng 4 hộp tiếp đạn và gần 500 viên đạn; đồng thời chỉ đạo Chu Văn Hoàng Anh cất giấu khẩu súng Beretta và 13 viên đạn do Huỳnh Hoàng Vũ giao tặng. Sau đó, số vũ khí này chôn giấu tại tỉnh Lâm Đồng và bị cơ quan chức năng thu giữ vào cuối tháng 10-2024.

Cáo trạng cũng nêu, Bình từng có nhiều tiền án, tiền sự. Sau khi ra tù, đối tượng này móc nối với bạn tù và các đối tượng hình sự khác để lập băng nhóm. Bình cùng đồng phạm góp tiền mua vũ khí, lên kế hoạch tổ chức sự kiện, mời người mẫu, ca sĩ nổi tiếng, rồi dùng súng khống chế, bắt cóc, cưỡng ép quan hệ tình dục, quay clip phát tán ra nước ngoài nhằm trục lợi.

Kế hoạch phạm tội đặc biệt nguy hiểm này đã bị cơ quan chức năng kịp thời triệt phá, trước khi nhóm của Bình thực hiện.

Theo Trần Thái

Người lao động

