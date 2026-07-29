Lên mạng gõ gần 700.000 lần suốt 2 tháng: Đây là những gì người Việt tìm kiếm!

Dữ liệu mới nhất từ Cốc Cốc Research ghi nhận khoảng 638.000 lượt tìm kiếm về chủ đề du lịch hè 2026 (giai đoạn 01/05 - 20/07/2026). Đằng sau những con số bùng nổ này là sự thay đổi rõ nét trong tâm lý tiêu dùng: Du khách đang trở thành những chuyên gia tối ưu chi phí. Việc các chặng bay ngách tăng tới 2.800% hay các điểm đến giá rẻ soán ngôi đã tạo nên một bức tranh kinh tế - dân sinh vô cùng thú vị.

Cuộc tính toán chi li mùa du lịch hè 2026: Nhóm di chuyển và săn deal áp đảo (47.9%)

Trong top 1.000 từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên Cốc Cốc , ba nhóm Di chuyển, Điểm đến trong nước và Lưu trú áp đảo hoàn toàn khi chiếm tới 93,8% tổng lượng tìm kiếm. Trong đó: Di chuyển (vé máy bay/tàu/xe): Dẫn đầu tuyệt đối với 47,9%. Điểm đến trong nước: Đứng thứ hai với 25,8%. Lưu trú (khách sạn/homestay/resort): Chiếm 20,1%.

Danh sách các từ khóa nổi bật chứng minh người dân đang chủ động so sánh giá và tìm kiếm phương án tối ưu nhất. Các từ khóa xuất hiện ở vị trí dẫn đầu bao gồm các hãng bay (Vietnam Airlines, Vietjet), nền tảng đặt dịch vụ trực tuyến - OTA (Agoda, Traveloka, Booking, Abay) và dịch vụ vận tải hành khách (Phương Trang, Vexere).

Đáng chú ý, trong Top 10 website du lịch có lượng truy cập cao nhất, có tới 5 nền tảng OTA gồm Traveloka (Top 1), Mytour (Top 3), Agoda (Top 4), Booking (Top 5) và Klook (Top 8). Website hãng bay Vietnam Airlines xếp vị trí thứ 2, Vietjet Air xếp thứ 7 và nền tảng kết nối nhà xe Vexere đứng thứ 6. Sự xuất hiện của Tripadvisor ở Top 10 phản ánh xu hướng du khách soi rất kỹ các đánh giá thực tế trước khi rút ví.

Bất ngờ tìm kiếm về chặng bay ngách Cần Thơ tăng 2.800%

Dữ liệu từ tính năng tìm kiếm theo chủ đề Chuyến bay trên Cốc Cốc ghi nhận khoảng 246.000 lượt tìm kiếm, tăng 57% so với cùng kỳ 2025. Các từ khóa tăng trưởng tập trung vào những hành trình kết nối các đô thị lớn với điểm đến du lịch trong nước, đồng thời cho thấy sự quan tâm đáng kể đối với Thái Lan và Hàn Quốc. "Cần Thơ - Hải Phòng" dẫn đầu với mức tăng 2.800%. Các từ khóa "Đi Thái Lan" và "Hà Nội - Quy Nhơn" lần lượt tăng 2.138% và 1.169%.

Những hành trình như Hà Nội - Quảng Bình, Buôn Ma Thuột - TP.HCM, Hà Nội - Đà Nẵng và Hà Nội - Phú Quốc cũng tăng rõ rệt.

Ở nhóm lưu trú, Mường Thanh, Vinpearl, Flamingo, FLC, Amanoi và Centara nằm trong nhóm được tìm kiếm nhiều. Các từ khóa tăng trưởng nổi bật chủ yếu gắn với Đà Nẵng, Hạ Long, Quảng Ninh, Cửa Lò và Phú Quốc.

Trong đó, "đặt phòng khách sạn Đà Nẵng" tăng 629%; "khách sạn Sài Gòn Hạ Long", "khách sạn Sa Pa" và "khách sạn Phú Quốc" lần lượt tăng 317%, 300% và 205%.

Nhu cầu tìm kiếm về các chuyến bay tăng cao vào hè.

Hà Giang bùng nổ 220%, du lịch biển bình dân soán ngôi

Nghỉ dưỡng biển đảo vẫn giữ thế thượng phong trong nhóm điểm đến nội địa. Top 10 từ khóa điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất bao gồm: Vịnh Hạ Long (Top 1), Phú Quốc (Top 2), Đà Lạt (Top 3), Nha Trang (Top 4), Quan Lạn (Top 5), Cát Bà (Top 6), Đảo Phú Quý (Top 7), Huế (Top 8), Quy Nhơn (Top 9) và Núi Bà Đen (Top 10).

Tuy nhiên, bảng xếp hạng tốc độ tăng trưởng so với cùng kỳ 2025 mới phản ánh sự dịch chuyển dòng tiền du lịch rõ nét nhất:

Mức tăng +220% của Hà Giang cho thấy mùa hè không còn là "đặc quyền" của biển, xu hướng du lịch trải nghiệm núi rừng đang trỗi dậy.

Bên cạnh đó, các vùng biển có chi phí hợp lý, dịch vụ bình dân như Quảng Bình (+104%), Phú Yên (+100%), Thiên Cầm (+36%), Vân Đồn (+24%) đang trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều gia đình.

Từ khóa điểm đến có sự tăng trưởng ngoạn mục là "Hà Giang".

Lượt tìm phòng khách sạn Đà Nẵng tăng kỷ lục 629%

Ở nhóm lưu trú, Mường Thanh, Vinpearl, Flamingo, FLC, Amanoi và Centara nằm trong nhóm được tìm kiếm nhiều. Các từ khóa tăng trưởng nổi bật chủ yếu gắn với Đà Nẵng, Hạ Long, Quảng Ninh, Cửa Lò và Phú Quốc.

Trong đó, "đặt phòng khách sạn Đà Nẵng" tăng 629%; "khách sạn Sài Gòn Hạ Long", "khách sạn Sa Pa" và "khách sạn Phú Quốc" lần lượt tăng 317%, 300% và 205%.

Con số tăng trưởng từ 200% đến hơn 600% ở mảng khách sạn cho thấy dù thắt chặt chi tiêu đi lại, nhu cầu nghỉ dưỡng thực tế của người dân vẫn rất lớn, họ tập trung ngân sách cho trải nghiệm lưu trú chất lượng tại điểm đến.

Bên cạnh các chuyến đi dài ngày, nắng nóng gay gắt trong giai đoạn tháng 5 - tháng 7/2026 đã kích nổ làn sóng du lịch tại chỗ. Người dân đô thị chọn phương án "giải nhiệt nhanh - chi phí nhẹ" tại các công viên nước, thủy cung nội đô hoặc khu sinh thái ven đường.

"Suối Tiên", "Công viên nước Hồ Tây", các thủy cung tại Hà Nội và một số công viên nước tại Hạ Long, Vũng Tàu, Hà Nam nằm trong nhóm từ khóa nổi bật.



