Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lệnh trừng phạt của phương Tây khiến một 'chiêu thức cổ' tái xuất tại Nga sau hơn 3 thập kỷ, bạn hàng lớn nhất nóng lòng triển khai

19-08-2025 - 09:30 AM | Tài chính quốc tế

Lệnh trừng phạt của phương Tây khiến một 'chiêu thức cổ' tái xuất tại Nga sau hơn 3 thập kỷ, bạn hàng lớn nhất nóng lòng triển khai

Sự trở lại của phương thức giao dịch này diễn ra trong bối cảnh thương mại Nga-Trung Quốc ngày càng gia tăng giữa "bão" trừng phạt từ phương Tây.

Lệnh trừng phạt của phương Tây khiến một 'chiêu thức cổ' tái xuất tại Nga sau hơn 3 thập kỷ, bạn hàng lớn nhất nóng lòng triển khai- Ảnh 1.

Hình thức trao đổi hàng lấy hàng (barter) đang quay trở lại Nga khi các lệnh trừng phạt liên quan đến xung đột Ukraine khiến hoạt động thanh toán quốc tế trở nên khó khăn.

Tại Diễn đàn kinh doanh Kazan Expo ngày 12/8, một số doanh nghiệp Trung Quốc cho biết các rào cản thanh toán cùng với yêu cầu của phía Nga về việc đưa sản xuất sang Nga đang tác động đến tăng trưởng thương mại song phương. Để giải quyết, họ đề xuất mô hình hợp tác theo hướng thanh toán bù trừ và đổi hàng.

Ông Xu Xinjing, đại diện Công ty Hainan Longpan Oilfield Technology, cho biết: “Chúng tôi đề xuất mô hình thương mại đổi hàng để giảm rủi ro thanh toán. Chúng tôi muốn đổi động cơ hàng hải để lấy thép đặc chủng hoặc hợp kim nhôm từ Nga phục vụ đóng tàu”.

Theo Reuters, 2 bên đã thảo luận vấn đề trao đổi hàng hóa từ năm ngoái, đặc biệt trong lĩnh vực kim loại và nông sản vốn là những sản phẩm dễ xác định giá trị.

Hình thức barter từng phổ biến trong giai đoạn hỗn loạn kinh tế những năm 1990 tại Nga. Sau sự tan rã của Liên Xô, lạm phát tăng vọt, khiến doanh nghiệp thiếu vốn buộc phải thanh toán bằng hiện vật – từ điện, dầu cho tới bột mì, đường hay giày dép. Chuỗi giao dịch phức tạp khiến việc định giá trở nên khó khăn, song lại giúp một số nhóm hưởng lợi lớn.

Lần này, sự trở lại của barter diễn ra trong bối cảnh thương mại Nga – Trung ngày càng phát triển. Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Nga sau khi châu Âu cắt giảm quan hệ kinh tế với Moscow.

Tuy nhiên, việc thanh toán vẫn gặp nhiều trở ngại. Các ngân hàng tại Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều nước khác, dưới áp lực từ phương Tây, buộc phải rà soát kỹ lưỡng mọi giao dịch liên quan đến Nga, do đó gây chậm trễ nghiêm trọng cho doanh nghiệp và ngân hàng Nga.

Việc quay lại mô hình hàng đổi hàng cho thấy Moscow đang tìm mọi cách duy trì thương mại song phương, đồng thời phản ánh mức độ khó khăn ngày càng lớn trong hệ thống thanh toán quốc tế của Nga dưới sức ép trừng phạt của phương Tây.

Tham khảo: Reuters﻿

Qua mặt Mỹ và phương Tây, Nga âm thầm xây dựng nền ‘kinh tế ngầm’ mới trị giá ít nhất 51 tỷ USD

Y Vân

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Quốc gia EU phụ thuộc vào dầu Nga để đáp ứng hơn 80% nhu cầu đột ngột bị chặn đứng nguồn cung: Chuyện gì đang xảy ra?

Quốc gia EU phụ thuộc vào dầu Nga để đáp ứng hơn 80% nhu cầu đột ngột bị chặn đứng nguồn cung: Chuyện gì đang xảy ra? Nổi bật

Nền kinh tế cuối cùng trong ASEAN-6 công bố GDP quý 2/2025 cao hơn kỳ vọng nhờ một trụ cột tăng mạnh

Nền kinh tế cuối cùng trong ASEAN-6 công bố GDP quý 2/2025 cao hơn kỳ vọng nhờ một trụ cột tăng mạnh Nổi bật

Tảng băng khổng lồ ở Nam Cực vừa vỡ ra, bên dưới là cảnh tượng con người chưa từng chứng kiến từ trước đến nay

Tảng băng khổng lồ ở Nam Cực vừa vỡ ra, bên dưới là cảnh tượng con người chưa từng chứng kiến từ trước đến nay

08:50 , 19/08/2025
'Qua mặt' Mỹ và EU, Nga tái khởi động dự án khí đốt có công suất gần 20 triệu tấn/năm, hàng loạt tàu đang hướng đến châu Á

'Qua mặt' Mỹ và EU, Nga tái khởi động dự án khí đốt có công suất gần 20 triệu tấn/năm, hàng loạt tàu đang hướng đến châu Á

08:34 , 19/08/2025
3 triệu nhà hàng đóng cửa: Ngành F&B Trung Quốc đối mặt làn sóng khó khăn chưa từng thấy

3 triệu nhà hàng đóng cửa: Ngành F&B Trung Quốc đối mặt làn sóng khó khăn chưa từng thấy

07:56 , 19/08/2025
Đường ống dẫn dầu từ Nga bị tấn công, Hungary chỉ trích Ukraine

Đường ống dẫn dầu từ Nga bị tấn công, Hungary chỉ trích Ukraine

07:28 , 19/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên