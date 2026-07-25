Leo thang căng thẳng Mỹ - Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Iran và lực lượng Houthi sẽ phải đối mặt với các biện pháp quân sự mạnh nếu tiếp tục đe dọa hoạt động hàng hải trên Biển Đỏ.

Quân đội Mỹ đã tiến hành đêm không kích thứ 13 liên tiếp nhằm vào các mục tiêu quân sự tại Iran.

Đáp trả, Iran sử dụng máy bay không người lái tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ tại Bahrain và Jordan.

(Ảnh chụp màn hình)

Ngoại trưởng Iran cảnh báo bất kỳ hành động nào nhằm vào nước này cũng sẽ phải trả giá đắt hơn.

Iran cũng bác bỏ đề xuất ngừng bắn của Mỹ được Iraq chuyển tới với vai trò trung gian, khẳng định không quan tâm đến một “thỏa thuận tạm thời” nếu vấn đề cuối cùng liên quan đến eo biển Hormuz không được giải quyết.