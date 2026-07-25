Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Leo thang căng thẳng Mỹ - Iran

| | Tài chính quốc tế

Căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục leo thang khi hai bên duy trì các hoạt động quân sự và đưa ra những tuyên bố cứng rắn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Iran và lực lượng Houthi sẽ phải đối mặt với các biện pháp quân sự mạnh nếu tiếp tục đe dọa hoạt động hàng hải trên Biển Đỏ.

Quân đội Mỹ đã tiến hành đêm không kích thứ 13 liên tiếp nhằm vào các mục tiêu quân sự tại Iran.

Đáp trả, Iran sử dụng máy bay không người lái tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ tại Bahrain và Jordan.

Leo thang căng thẳng Mỹ - Iran- Ảnh 1.

(Ảnh chụp màn hình)

Ngoại trưởng Iran cảnh báo bất kỳ hành động nào nhằm vào nước này cũng sẽ phải trả giá đắt hơn.

Iran cũng bác bỏ đề xuất ngừng bắn của Mỹ được Iraq chuyển tới với vai trò trung gian, khẳng định không quan tâm đến một “thỏa thuận tạm thời” nếu vấn đề cuối cùng liên quan đến eo biển Hormuz không được giải quyết.

Theo Ban thời sự

VTV

Từ Khóa:
mỹ, iran

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phát hiện láng giềng Việt Nam thả liên tục gần 500 khối bê tông cao bằng toà nhà 10 tầng xuống đáy biển, công trình rộng bằng 3.300 sân bóng đá đã thành hình

Phát hiện láng giềng Việt Nam thả liên tục gần 500 khối bê tông cao bằng toà nhà 10 tầng xuống đáy biển, công trình rộng bằng 3.300 sân bóng đá đã thành hình Nổi bật

Ngân hàng Thế giới xác nhận dừng cho Trung Quốc vay tiền: Chuyện gì đây?

Ngân hàng Thế giới xác nhận dừng cho Trung Quốc vay tiền: Chuyện gì đây? Nổi bật

Quốc gia châu Á hưởng lợi từ khủng hoảng do xung đột tại Iran, Phố Wall bắt đầu lo ngại

Quốc gia châu Á hưởng lợi từ khủng hoảng do xung đột tại Iran, Phố Wall bắt đầu lo ngại

00:11 , 25/07/2026
Áp lực sống hiện đại quá tải: Các nhà khoa học cảnh báo bộ não con người đang bị đẩy tới hạn mức chịu đựng

Áp lực sống hiện đại quá tải: Các nhà khoa học cảnh báo bộ não con người đang bị đẩy tới hạn mức chịu đựng

23:00 , 24/07/2026
Chú rể bị sếp sa thải ngay tại đám cưới vì bất hiếu, chê mẹ xấu không cho dự lễ

Chú rể bị sếp sa thải ngay tại đám cưới vì bất hiếu, chê mẹ xấu không cho dự lễ

22:33 , 24/07/2026
Lên mạng khoe được thưởng 12,3 tỷ đồng, nhân viên ngay lập tức bị công ty sa thải

Lên mạng khoe được thưởng 12,3 tỷ đồng, nhân viên ngay lập tức bị công ty sa thải

22:06 , 24/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên