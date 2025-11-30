Lịch chốt quyền cổ tức 1/12– 5/12: FPT, CTD, MSH đồng loạt "lăn chốt", cổ tức tiền mặt cao nhất 40%

Theo thống kê, có 20 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức trong tuần 1/12– 5/12. Trong đó, 16 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt trong tuần này, mức cao nhất là 40% và thấp nhất là 1,3%.

Ngoài ra có 1 doanh nghiệp phát hành thêm, 1 doanh nghiệp thưởng cổ phiếu và 2 doanh nghiệp trả cổ tức tiền mặt trong tuần này.

Tổng Công ty Idico- CTCP (mã IDC) tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2025 cho cổ đông với tỷ lệ 15%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.500 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông để chi trả cổ tức là 4/12/2025, ngày chi trả dự kiến 23/12/2025.

Với gần 379,5 triệu cổ phiếu IDC đang lưu hành, ước tính Idico sẽ phải chi khoảng hơn 569,2 tỷ đồng cho đợt tạm ứng cổ tức cho cổ đông lần này. Tính đến ngày 30/9/2025, CTCP Tập đoàn S.S.G đang sở hữu 22,5% vốn điều lệ của Idico, tương đương sở hữu gần 85,4 triệu cổ phiếu IDC, ước tính sẽ thu về hơn 128 tỷ đồng tiền cổ tức.

CTCP Xây dựng Coteccons (CTD – sàn HOSE) vừa phê duyệt việc thanh toán cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng.

Với hơn 101,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường, ước tính Coteccons sẽ phải chi khoảng 101,4 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Nguồn chi trả được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức là ngày 2/12, thời gian thanh toán dự kiến ngày 22/12.﻿

CTCP May Sông Hồng (mã: MSH, sàn HoSE) vừa thông báo ngày 2/12 tới sẽ chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt. Tỷ lệ thực hiện 40% tức mỗi cổ phiếu nhận được 4.000 đồng. Ngày thanh toán 25/12/2024. Với hơn 112,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính May Sông Hồng sẽ chi ra hơn 450 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức đợt này.﻿

Ngày 2/12 tới đây, CTCP FPT (FPT – sàn HOSE) sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền với tỷ lệ 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng. Như vậy, với hơn 1,7 tỷ đơn vị đang niêm yết và lưu hành, FPT sẽ phải chi tương ứng hơn 1.700 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 1/12, thời gian thanh toán cổ tức dự kiến ngày 12/12.﻿