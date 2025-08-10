Lịch chốt quyền cổ tức 11/8-15/8: Cổ tức tiền mặt cao nhất 25%, một ngân hàng lớn chi hơn 1.800 tỷ đồng trả cổ tức

Theo thống kê, có 26 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức trong tuần 11/8-15/8, trong đó 22 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt, mức cao nhất là 25% và thấp nhất là 2,9%.

Ngoài ra, có 1 doanh nghiệp trả cổ tức bằng cổ phiếu, 1 doanh nghiệp thưởng cổ phiếu và 2 DN trả cổ tức hỗn hợp.

Ngày 14/08 tới đây, CTCP Đường Quảng Ngãi (mã QNS) sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% (tương ứng 01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán vào ngày 26/08.

Với gần 368 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Đường Quảng Ngãi sẽ cần chi gần 368 tỷ đồng để thanh toán cổ tức đợt này cho cổ đông.

Theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, Đường Quảng Ngãi dự kiến sẽ trả cổ tức ở mức tối thiểu 15% bằng tiền mặt, tương đương số tiền chi trả cổ tức thấp nhất gần 551,5 tỷ đồng. Trước đó, trong năm 2023 và 2024, Công ty đã thực hiện trả cổ tức tỷ lệ lên đến 40% - mức cao nhất trong lịch sử hoạt động.

CTCP Bê tông Ly tâm An Giang (mã: ACE) vừa công bố kế hoạch trả cổ tức đợt cuối năm 2024 bằng tiền mặt với tổng tỷ lệ 25%, tương ứng 2.500 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/08.

Theo kế hoạch, đợt chi trả lần này sẽ được chia làm 2 giai đoạn. Cụ thể, giai đoạn 1 thanh toán 15% vào ngày 15/09 và giai đoạn 2 thanh toán 10% vào ngày 15/10. Tổng giá trị chi trả hơn 7,6 tỷ đồng.

Trước đó, vào cuối tháng 5, ACE đã hoàn tất đợt chi trả cổ tức đầu tiên năm 2024 với tỷ lệ 10%. Như vậy, tổng mức cổ tức tiền mặt cho năm 2024 là 35% (3.500 đồng/cp), tương ứng tổng chi gần 10,7 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Quân đội (mã: MBB) thông báo, ngày 14/8 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông chia cổ tức với tổng tỷ lệ 35%.

Cụ thể, MB dự kiến phát hành hơn 1,95 tỷ cổ phiếu để chia cổ tức với tỷ lệ thực hiện quyền 32%, tức cứ 100 cổ phiếu phổ thông đang lưu hành thì cổ đông được nhận thêm 32 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa phân phối hết phát sinh (nếu có) sẽ chuyển cho công đoàn cơ sở MB quản lý và sử dụng, phân phối lại theo phê duyệt của HĐQT Ngân hàng.

Nguồn vốn phát hành là từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối của MB năm 2024, phù hợp quy định của pháp luật.

Cùng ngày, MB sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 3%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 300 đồng. Như vậy, với hơn 6,1 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, Ngân hàng dự chi khoảng 1.830 tỷ đồng để chia cổ tức. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến ngày 21/8.

Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank - mã: VAB) sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 15/8 để phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/8.

Theo đó, VietABank sẽ phát hành hơn 276,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 100:51,19, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được 1 quyền và cứ 100 quyền sẽ nhận được 51,19 cổ phiếu phát hành thêm. Số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Nguồn vốn phát hành là lợi nhuận lũy kế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2024 (hơn 2.604 tỷ đồng) và Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (hơn 160 tỷ đồng). Sau phát hành, VietABank sẽ tăng vốn điều lệ lên gấp rưỡi, từ gần 5.400 tỷ đồng lên mức 8.164 tỷ đồng.