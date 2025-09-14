Lịch chốt quyền cổ tức 15/9-19/9: Cổ tức tiền mặt cao nhất 100%

Theo thống kê, có 28 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức trong tuần 15/9-19/9, trong đó 23 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt, mức cao nhất là 100% và thấp nhất là 1%. Ngoài ra, có 3 doanh nghiệp trả cổ tức cổ phiếu, 1 doanh nghiệp thưởng cổ phiếu 1 doanh nghiệp trả cổ tức hỗn hợp.

Ngày 17/9 tới đây, Công ty cổ phần Cơ Khí An Giang (mã: CKA) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024. Tỷ lệ thực hiện là 100%/cổ phiếu, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 01 cổ phiếu được nhận 10.000 đồng.

Với gần 3,3 triệu cp đang lưu hành, tổng số tiền doanh nghiệp cần chi trả vào khoảng 33 tỷ đồng. Ngày thanh toán dự kiến vào 03/10/2025.

Nếu hoàn tất, đây sẽ là mức cổ tức cao nhất mà cổ đông CKA từng nhận được. kể từ khi giao dịch trên UPCoM năm 2018, doanh nghiệp giữ truyền thống chia cổ tức hàng năm cho cổ đông với tỷ lệ cao, dao động 20-35%. Trước đó trong năm 2023, tỷ lệ cổ tức là 50% bằng tiền mặt.

CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (mã: IJC) thông báo chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2024 bằng tiền. Ngày giao dịch không hưởng quyền 16/09.

Tỷ lệ thực hiện 5%, tương ứng 1 cp nhận 500 đồng. Với hơn 377,7 triệu cp đang lưu hành, tổng số tiền IJC chi ra ước tính gần 189 tỷ đồng. Ngày thanh toán dự kiến 07/10.

IJC duy trì chia cổ tức đều đặn từ năm 2009 đến nay, chủ yếu bằng tiền (trừ năm 2021 bằng cổ phiếu). Trong đó, 2010 là năm trả mức cao nhất với tỷ lệ 30%. Năm 2025, Công ty dự kiến tiếp tục chia cổ tức tỷ lệ 5%.﻿

Ngoài cổ tức, IJC cũng thông báo thực hiện quyền mua hơn 251,8 triệu cp phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu, tương đương gần 67% số lượng cổ phần đang lưu hành, với giá 10.000 đồng/cp. Cổ phần chào bán thêm không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền từ ngày 24/09 - 23/10. Nếu thành công, IJC dự kiến tăng vốn điều lệ lên gần 6296 tỷ đồng, tương đương gần 629,6 triệu cp.

Ngày 17/9 tới đây, CTCP Cảng Cát Lái (mã: CLL) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2024.

Công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 26,7% (tương ứng 01 cổ phiếu được nhận 2.670 đồng). Thời gian thanh toán vào ngày 25/09 (thay đổi so với ngày 22/09 theo kế hoạch ban đầu).

Với 34 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Cảng Cát Lái ước tính chi gần 91 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông. Trong đó, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn là cổ đông lớn nhất, nắm 25,64% vốn CLL sẽ nhận về 23 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Thanh niên xung phong cũng sở hữu 22,06% dự kiến nhận được 20 tỷ đồng cổ tức từ CLL.

Ngày 17/9 tới đây, CTCP Thương mại Bia Hà Nội (mã: HAT) sẽ chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt. Tỷ lệ chi trả là 30%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 3.000 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 17/10/2025.

Như vậy, với hơn 3,12 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty sẽ chi khoảng 9,36 tỷ đồng để trả cổ tức đợt này cho các cổ đông.

CTCP Thương mại Bia Hà Nội là công ty con của Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco, mã: BHN), chịu trách nhiệm phân phối toàn bộ sản phẩm bia hơi Hà Nội theo chiến lược kinh doanh của tập đoàn.