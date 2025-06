Lịch chốt quyền cổ tức 23/6-27/6: Cổ tức tiền mặt cao nhất 32%, Hòa Phát, VNDirect, Đạm Cà Mau,... đồng loạt "lăn chốt"

Theo thống kê, có 35 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức trong tuần 23/6-27/6, trong đó 25 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt, mức cao nhất là 32% và thấp nhất là 1%.

Ngoài ra, có 5 doanh nghiệp trả cổ tức bằng cổ phiếu; 1 doanh nghiệp phát hành thêm; 2 doanh nghiệp thưởng cổ phiếu và 2 doanh nghiệp trả cổ tức hỗn hợp.

Ngày 24/6 tới đây, Công ty cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa (mã: SKV) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm tài chính 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 18,3%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 1 cổ phiếu được nhận 1.830 đồng). Thời gian thanh toán dự kiến từ 7/7/2025. Với 23 triệu cổ phiếu đang lưu hành, SKV sẽ cần chi 42 tỷ để thanh toán cho cổ đông.

CTCP Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico (mã: TMG) thông báo 23/06 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt. Ngày thanh toán dự kiến từ 4/7.

Với tỷ lệ chia cổ tức 32% (tương ứng 3.200 đồng/cp) và 18 triệu cp đang lưu hành, TMG sẽ chi khoảng 58 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

CTCP Pin Ắc quy Miền Nam (Pinaco, mã: PAC) thông báo 23/06 là ngày giao dịch không hưởng quyền để nhận cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền mặt và cổ phiếu thưởng tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Cụ thể, với cổ tức tiền mặt, Pinaco sẽ chi trả tỷ lệ 10%, tương ứng 1.000 đồng/cp. Tổng số tiền dự chi khoảng 46,5 tỷ đồng, với ngày thanh toán dự kiến vào 15/07. Các cổ đông lớn sẽ hưởng lợi trực tiếp, bao gồm Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) - công ty mẹ đang nắm giữ 51,43% vốn PAC, và The Furukawa Battery Co., Ltd., sở hữu 10,54%.

Song song đó, Công ty cũng sẽ phát hành hơn 23,2 triệu cp thưởng theo tỷ lệ 2:1 (sở hữu 2 cp được nhận thêm 1 cp mới), tương đương tỷ lệ phát hành 50%. Nguồn vốn thực hiện lấy từ quỹ đầu tư phát triển ghi nhận trong BCTC kiểm toán năm 2024. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của Pinaco dự kiến tăng lên hơn 697 tỷ đồng.

CTCP Tập đoàn Hòa Phát (mã: HPG) cho biết 27/6 tới sẽ là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông trả cổ tức 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20% (cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/6.

Với gần 6,4 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, Hòa Phát dự kiến phát hành thêm gần 1,28 tỷ cổ phiếu mới, tương đương giá trị phát hành theo mệnh giá 12.793 tỷ đồng. Nguồn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của Hòa Phát sẽ tăng lên mức 76.755 tỷ đồng, lớn nhất trong nhóm doanh nghiệp phi tài chính trên sàn chứng khoán. Thậm chí, còn số này chỉ thấp hơn một vài ngân hàng top đầu.

Ngày 30/6 tới đây, CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (Đạm Cà Mau – mã: DCM) sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền chia cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 20% bằng tiền (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Với hơn 529 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Đạm Cà Mau dự tính chi số tiền gần 1.059 tỷ đồng cho đợt này. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/6 và thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 15/7.

Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) là công ty mẹ nắm giữ hơn 400 triệu cổ phiếu DCM (tỷ lệ 75,56% vốn), sẽ nhận về số tiền hơn 800 tỷ đồng. Một cổ đông lớn khác là Công ty Quản lý quỹ Đầu tư Tài chính Dầu khí sở hữu 8,52% cổ phần sẽ được nhận hơn 90 tỷ đồng.