Lịch chốt quyền cổ tức tuần đầu năm mới: Ba công ty chứng khoán "lăn chốt", một ông lớn chi hơn 2.600 tỷ đồng trả cổ tức

Theo thống kê, có 12 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức trong tuần 5/1– 9/1. Trong đó, 12 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt trong tuần này, mức cao nhất là 25% và thấp nhất là 1%.

Ngoài ra có 1 doanh nghiệp phát hành thêm, 2 doanh nghiệp thưởng cổ phiếu và 1 doanh nghiệp trả cổ tức cổ phiếu trong tuần này.

Ngày 12/01 là ngày đăng ký cuối cùng để Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer - mã MCH ) trả cổ tức tổng tỷ lệ cổ đông được hưởng trong đợt này lên tới 47,5%.﻿

Cụ thể, doanh nghiệp sẽ thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 25%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 2.500 đồng. Với hơn 1,05 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, Masan Consumer dự kiến chi khoảng 2.641 tỷ đồng cho đợt thanh toán này. Thời gian chi trả được ấn định vào ngày 30/01/2026.

Bên cạnh đó, công ty đồng thời triển khai phương án tăng lượng cổ phiếu lưu hành thông qua hai nguồn phát hành với tổng tỷ lệ 22,5%. Doanh nghiệp sẽ sử dụng hơn 10,8 triệu cổ phiếu quỹ hiện có để chia lại cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1,03%. Nguồn vốn thực hiện được trích từ thặng dư vốn cổ phần ghi nhận tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (mã PNJ, sàn HoSE) dự kiến tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền là 12/1/2026, thời gian dự kiến thanh toán 28/1/2026.

Tính đến thời điểm hiện tại, PNJ có hơn 341,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường, ước tính sẽ phải chi khoảng hơn 341,3 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức cho cổ đông lần này.

Vietcap (mã VCI) thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5% (500 đồng/cổ phiếu). Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức là 9/1/2026 và thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 20/1/2026. Với hơn 850 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Vietcap sẽ chi khoảng 425 tỷ đồng cho đợt tạm ứng tiền mặt này.﻿

CTCP Chứng khoán DNSE (DSE - sàn HOSE) cho biết, ngày 8/1 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 7%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 700 đồng. Như vậy, với 342,6 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, DNSE phải chi gần 240 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 7/1, thời gian thanh toán cổ tức dự kiến ngày 25/2/2026.

Bên cạnh đó, ngày 12/1 tới đây, DNSE sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng. Cụ thể, Công ty dự kiến phát hành 85,65 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 4:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền mua, cứ 4 quyền mua sẽ được mua 1 cổ phiếu mới, với giá phát hành 15.000 đồng/CP.﻿