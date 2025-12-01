Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 1/12/2025

Tin doanh nghiệp

AVC – Công ty cổ phần Thủy Điện A Vương : Ngày 15/12/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức còn lại năm 2024 bằng tiền, tỷ lệ 15% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán vào ngày 25/12/2025.

TV1 – Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 1 : Ngày 12/12/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền, tỷ lệ 6% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 600 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán vào ngày 25/12/2025.

THP – Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước : Ngày 15/12/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền, tỷ lệ 3% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 300 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán vào ngày 05/01/2026.

SFI – Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI : Ngày 09/12/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2025 bằng tiền, tỷ lệ 10% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán vào ngày 16/12/2025.

VSI – CTCP Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước : Ngày 18/12/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền, tỷ lệ 10% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán vào ngày 30/12/2025.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

MNB – Tổng Công ty May Nhà Bè – CTCP : Ông Nguyễn Lý Đức Quân đã mua 400.000 CP, qua đó nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ lên 1.272.656 CP (tỷ lệ 6,36%) và trở thành cổ đông lớn từ ngày 25/11/2025.

ALV – CTCP Tập đoàn MCST : Cổ đông lớn Phạm Ngọc Phương đã bán 1.258.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 880.600 CP (tỷ lệ 9,16%). Giao dịch diễn ra trong ngày 25/11/2025.

BTN – CTCP Đầu tư Bitco Bình Định : Cổ đông lớn Nguyễn Ngọc Linh đã mua 10.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 757.300 CP (tỷ lệ 17,22%). Giao dịch diễn ra trong ngày 18/03/2025.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

SJM – Công ty Cổ phần Sông Đà 19 : Tổng Giám đốc Lý Nam Ninh đăng ký bán 106.500 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 02/12/2025 đến hết ngày 30/12/2025.

CT3 – CTCP Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 : Tổng Giám đốc Trần Quốc Doàn đăng ký bán 330.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 02/12/2025 đến hết ngày 26/12/2025.