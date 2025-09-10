Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 10/9/2025

10-09-2025 - 05:00 AM | Thị trường chứng khoán

Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán.

Tin doanh nghiệp

TRS - Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải: Ngày 22/9/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu tỷ lệ thực hiện là 100:15 (100 cổ phiếu được nhận thêm 15 cổ phiếu mới).

HBH - Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng : Ngày 19/9/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức từ lợi nhuận lũy kế đến hết năm 2024 bằng tiền mặt, tỷ lệ 1% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 100 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 1/10/2025.

SJD - Công ty Cổ phần Thuỷ Điện Cần Đơn: Ngày 24/9/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 16,5% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 1.650 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 24/10/2025.

KIP - Công ty cổ phần K.I.P Việt Nam: Ngày 22/9/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 10% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 1.000 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 3/10/2025.

DNN - Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng: Ngày 17/9/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền mặt tỷ lệ 9% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 900 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 25/9/2025.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

IDV - Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc: Bà Nguyễn Vũ Hà Linh đã mua 20.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch laf 24.797 CP (tỷ lệ 0,06%). Giao dịch diễn ra từ 6/8 đến 4/9/2025.

CT3 - CTCP Đầu tư và Xây dựng Công trình 3: Trưởng Ban kiểm soát Nguyễn Kim Chinh đã bán 120.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 12.000 CP (tỷ lệ 0,14%). Giao dịch diễn ra từ 5/8 đến 3/9/2025.

GTD - Công ty cổ phần Giầy Thượng Đình: Cổ đông lớn Nguyễn Hoàng Yến đã mua 930.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 1.960.100 CP (tỷ lệ 21,08%). Giao dịch diễn ra trong phiên 29/8/2025.

PET - Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí: Công đoàn cơ sở PET đã nhận chuyển nhượng 830.000 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 830.000 cổ phiếu; tỷ lệ 0,77%. Giao dịch diễn ra trong phiên 29/8/2025.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

PAC - Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam : Công đoàn Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam g đăng ký bán 1.400.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 11/9/2025 đến ngày 10/10/2025.

BCB - CTCP 397 : Ủy viên HĐQT Trần Thị Thu Hường đăng ký bán 8.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 11/9/2025 đến ngày 10/10/2025.

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hé lộ lượng cổ phần Petrovietnam có thể thoái vốn tại BSR

Hé lộ lượng cổ phần Petrovietnam có thể thoái vốn tại BSR Nổi bật

Nóng: Nhà đầu tư tài sản mã hóa sẽ bị xử phạt nếu giao dịch không qua tổ chức được Bộ Tài chính cấp phép

Nóng: Nhà đầu tư tài sản mã hóa sẽ bị xử phạt nếu giao dịch không qua tổ chức được Bộ Tài chính cấp phép Nổi bật

Doanh nghiệp trình phương án trả cổ tức 100% bằng tiền mặt, cổ phiếu tăng vọt lên đỉnh lịch sử

Doanh nghiệp trình phương án trả cổ tức 100% bằng tiền mặt, cổ phiếu tăng vọt lên đỉnh lịch sử

00:05 , 10/09/2025
Không chỉ 10.000 tỷ, công ty vận hành sàn giao dịch tài sản mã hoá cần đáp ứng một điều kiện đặc biệt này

Không chỉ 10.000 tỷ, công ty vận hành sàn giao dịch tài sản mã hoá cần đáp ứng một điều kiện đặc biệt này

00:03 , 10/09/2025
Tin vui “dồn dập” với thị trường chứng khoán, cổ đông ngân hàng, công ty chứng khoán “mừng thầm”

Tin vui “dồn dập” với thị trường chứng khoán, cổ đông ngân hàng, công ty chứng khoán “mừng thầm”

00:01 , 10/09/2025
Người sở hữu Bitcoin, Ethereum… sẽ được mua bán hợp pháp tại Việt Nam thông qua sàn

Người sở hữu Bitcoin, Ethereum… sẽ được mua bán hợp pháp tại Việt Nam thông qua sàn

21:37 , 09/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên