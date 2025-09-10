Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 10/9/2025

Tin doanh nghiệp

TRS - Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải: Ngày 22/9/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu tỷ lệ thực hiện là 100:15 (100 cổ phiếu được nhận thêm 15 cổ phiếu mới).

HBH - Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng : Ngày 19/9/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức từ lợi nhuận lũy kế đến hết năm 2024 bằng tiền mặt, tỷ lệ 1% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 100 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 1/10/2025.

SJD - Công ty Cổ phần Thuỷ Điện Cần Đơn: Ngày 24/9/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 16,5% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 1.650 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 24/10/2025.

KIP - Công ty cổ phần K.I.P Việt Nam: Ngày 22/9/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 10% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 1.000 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 3/10/2025.

DNN - Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng: Ngày 17/9/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền mặt tỷ lệ 9% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 900 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 25/9/2025.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

IDV - Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc: Bà Nguyễn Vũ Hà Linh đã mua 20.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch laf 24.797 CP (tỷ lệ 0,06%). Giao dịch diễn ra từ 6/8 đến 4/9/2025.

CT3 - CTCP Đầu tư và Xây dựng Công trình 3: Trưởng Ban kiểm soát Nguyễn Kim Chinh đã bán 120.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 12.000 CP (tỷ lệ 0,14%). Giao dịch diễn ra từ 5/8 đến 3/9/2025.

GTD - Công ty cổ phần Giầy Thượng Đình: Cổ đông lớn Nguyễn Hoàng Yến đã mua 930.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 1.960.100 CP (tỷ lệ 21,08%). Giao dịch diễn ra trong phiên 29/8/2025.

PET - Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí: Công đoàn cơ sở PET đã nhận chuyển nhượng 830.000 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 830.000 cổ phiếu; tỷ lệ 0,77%. Giao dịch diễn ra trong phiên 29/8/2025.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

PAC - Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam : Công đoàn Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam g đăng ký bán 1.400.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 11/9/2025 đến ngày 10/10/2025.

BCB - CTCP 397 : Ủy viên HĐQT Trần Thị Thu Hường đăng ký bán 8.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 11/9/2025 đến ngày 10/10/2025.