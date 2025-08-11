Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 11/8/2025

Tin doanh nghiệp

S99 - Công ty cổ phần SCI : Ngày 20/8/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu tỷ lệ thực hiện 20 : 1 (Người sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới).

BIC - Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam: Ngày 10/9/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 15% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 1.500 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 6/11/2025.

HNA - Công ty cổ phần Thủy điện Hủa Na : Ngày 18/8/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 10% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 1.000 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 8/9/2025.

HAD - Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương: Ngày 18/8/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 12% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 1.200 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 28/8/2025.

KTL - Công ty cổ phần Kim khí Thăng Long: Ngày 18/8/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 7,5% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 750 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 28/8/2025.

NTC - Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên: Ngày 25/8/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 60% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 6.000 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 25/9/2025.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

IDV - Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc : Bà Vũ Thị Hồng Trà đã mua 10.000 CP Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 54.947 CP (tỷ lệ 0,13%). Giao dịch diễn ra từ 31/7/2025 đến 4/8/2025. Bà Trà là mẹ Người được ủy quyền công bố thông tin Nguyễn Huy Tùng.

TEL - CTCP Phát triển công trình Viễn thông : Ủy viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ Lê Hải Đoàn đã mua 249.916 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 1.735.666 CP (tỷ lệ 34,71%). Giao dịch diễn ra từ 8/7/2025 đến 5/8/2025.

HIG - CTCP Tập Đoàn HIPT: Cổ đông lớn Lê Văn Anh đã mua 97.500 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 1.354.205 CP (tỷ lệ 6%). Giao dịch diễn ra trong phiên 01/08/2025.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

ECI - CTCP Tập đoàn ECI: Chủ tịch HĐQT Nguyễn Tuấn Nam đăng ký bán 40.100 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 12/8/2025 đến ngày 15/8/2025.

TOS - CTCP Dịch vụ biển Tân Cảng: Bà Lê Thị Ân đăng ký bán 500.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 12/8/2025 đến ngày 9/9/2025. Bà Ân là mẹ Ủy viên HĐQT Nguyễn Sơn.