Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 11/9/2025

Tin doanh nghiệp

PVD - Tổng Công ty CP khoan và dịch vụ khoan dầu khí: Ngày 1/10/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng cổ tiền mặt, tỷ lệ 5% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 500 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 17/10/2025.

HNM - Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội: Ngày 19/9/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 5% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 500 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 25/9/2025.

VCP - Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP: Ngày 29/9/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 6% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 600 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 22/10/2025.

VW3 - Công ty cổ phần Viwaseen3: Ngày 22/9/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 7% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 700 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 20/10/2025.

X20 - Công ty cổ phần X20 : Ngày 19/9/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 10% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 1.000 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 25/9/2025.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

VGS - Công ty Cổ Phần Ống thép Việt Đức VGPIPE: Ông Lê Minh Hải đã bán 4.000.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 2.042.085 CP (tỷ lệ 3,32%). Giao dịch diễn ra từ 19/8 đến 4/9/2025. Ông Hải là chồng Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Thanh Thủy.

PGN - Công ty cổ phần Phụ Gia Nhựa: Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Người phụ trách quản trị công ty Trần Đặng Công đã bán 100.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 141.484 CP (tỷ lệ 1,49%). Giao dịch diễn ra từ 28/8 đến 5/9/2025.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

TVC - CTCP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt : Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Hằng đăng ký mua 1.500.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 11/9/2025 đến ngày 9/10/2025.

L40 - CTCP Đầu tư và Xây dựng 40: Ủy viên HĐQT Trần Việt Thắng đăng ký bán 5.100 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 11/9/2025 đến ngày 3/10/2025.

PIA - CTCP Tin học Viễn thông Petrolimex : Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex đăng ký bán 1.962.905 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 1/10/2025 đến ngày 30/10/2025.