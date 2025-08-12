Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 12/8/2025

12-08-2025

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 12/8/2025

Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán.

Tin doanh nghiệp

NAV - Công ty Cổ phần Nam Việt : Ngày 25/8/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền mặt tỷ lệ 8% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 800 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 8/9/2025.

SZL - Công ty CP Sonadezi Long Thành : Ngày 29/8/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 30% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 3.000 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 19/9/2025.

VTD - CTCP Vietourist Holdings: Thông báo nhận được Đơn từ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tài chính của ông Trần Văn Thế. VTD sau đó đã có quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tài chính đối với ông Trần Thế kể từ ngày 09/08/2025.

TNP - CTCP Cảng Thị Nại: Ngày 8/9/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 20% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 2.000 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 22/9/2025.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

TA9 - CTCP Xây lắp Thành An 96 : Ông Võ Cửu Long đã bán 117.700 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 619.574 CP (tỷ lệ 4,99%), không còn là cổ đông lớn. Giao dịch diễn ra trong phiên 4/8/2025.

CEN - CTCP CENCON Việt Nam : Ông Trần Đăng Hải đã mua 1.094.600 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 2.079.600 CP (tỷ lệ 9,58%), chính thức trở thành cổ đông lớn. Giao dịch diễn ra trong phiên 1/8/2025.

YEG - Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1: Trưởng Ban Kiểm soát Nguyễn Văn Nam đã bán 21.088 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 21.080 cổ phiếu, chiểm 0,011%. Giao dịch diễn ra trong phiên 11/8/2025.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

BCF - Công ty cổ phần Thực phẩm Bích Chi : Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Phạm Hoàng Thái đăng ký mua 100.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 15/8/2025 đến ngày 12/9/2025.

TFC - Công ty Cổ phần Trang : Trưởng Ban kiểm soát - đăng ký bán 140.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 11/8/2025 đến ngày 5/9/2025.

QNS - CTCP Đường Quảng Ngãi : Ông Nguyễn Hữu Tường đăng ký mua 100.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 14/8/2025 đến ngày 12/9/2025. Ông Tường là con Ủy viên HĐQT Nguyễn Hữu Tiến.

HVN - Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP: Thành viên Hội đồng quản trị Tạ Mạnh Hùng đăng ký giao dịch 20.604 quyền mua, tương đương được mua 8.374 cổ phiếu. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 14/8/2025 đến ngày 8/9/2025.

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

