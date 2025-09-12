Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 12/9/2025

12-09-2025 - 05:00 AM | Thị trường chứng khoán

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 12/9/2025

Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán.

HHN - Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội: Ngày 29/9/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng cổ tiền mặt, tỷ lệ 3% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 300 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 29/10/2025.

SZE - Công ty cổ phần Môi trường Sonadezi : Ngày 24/9/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 8% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 800 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 16/10/2025.

CCA - Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ: Ngày 2/10/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 13,5% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 1.350 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 13/10/2025.

VOS - Công ty Cổ phần Vận tải Biển Việt Nam: Ngày 19/9/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 11% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 1.100 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 10/10/2025.

HPT - CTCP Dịch vụ Công Nghệ Tin học HPT : Ngày 26/9/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện là 100:10 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới).

DWS - Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp: Ngày 26/9/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 6,5% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 650 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 10/10/2025.

VNH - CTCP Đầu tư Việt Việt Nhật : Cổ đông lớn Đỗ Đức Cường đã mua 89.900 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 679.000 CP (tỷ lệ 8,46%). Giao dịch diễn ra trong phiên 5/9/2025.

TLG - Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long: Kế toán Trưởng Tập đoàn Nguyễn Ngọc Nhơn đã mua 40.000 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 61.000 cổ phiếu, 0,07%. Giao dịch diễn ra trong phiên 8/9/2025.

FDC - Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh : Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam đã bán toàn bộ 7.000.000 cổ phiếu.

BCG - Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital : Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Đặng Đình Tuấn đã bán toàn bộ 1.155.000 cổ phiếu. Giao dịch diễn ra trong các phiên 28/8, 29/8, 9/9 và 10/9/2025.

MCH - CTCP Hàng tiêu dùng Masan: Giám đốc tài chính Huỳnh Việt Thăng đăng ký bán 30.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra trong phiên 15/9/2025.

CTF - Công ty Cổ phần City Auto : Ông Nguyễn Văn Thành đăng ký bán 300.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ 16/9/2025 đến 15/10/2025. Ông Thành là em rể Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Trần Ngọc Dân.

Tin vui: Gần 2.100 tỷ đồng sắp "chảy về túi" cổ đông Chứng khoán SSI

Bách Hoá Xanh quyết tâm “Bắc tiến”, cổ phiếu MWG của ông Nguyễn Đức Tài "bốc đầu" vượt đỉnh

Làn sóng IPO công ty chứng khoán: “Cuộc đua nghìn tỷ” trong bối cảnh thị trường lập đỉnh

00:04 , 12/09/2025
Thêm 10 cổ phiếu bị đưa vào diện không được giao dịch ký quỹ

00:03 , 12/09/2025
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu báo cáo tình hình, giải pháp quản lý thị trường tiền tệ, vàng, chứng khoán

22:25 , 11/09/2025
Chơi lớn như SSI của Chủ tịch Nguyễn Duy Hưng: Tặng 10 USDT cùng khóa học 1 triệu đồng để hút khách hàng trải nghiệm đầu tư tài sản số

21:56 , 11/09/2025

