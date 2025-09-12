Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 12/9/2025

Tin doanh nghiệp

HHN - Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội: Ngày 29/9/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng cổ tiền mặt, tỷ lệ 3% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 300 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 29/10/2025.

SZE - Công ty cổ phần Môi trường Sonadezi : Ngày 24/9/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 8% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 800 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 16/10/2025.

CCA - Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ: Ngày 2/10/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 13,5% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 1.350 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 13/10/2025.

VOS - Công ty Cổ phần Vận tải Biển Việt Nam: Ngày 19/9/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 11% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 1.100 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 10/10/2025.

HPT - CTCP Dịch vụ Công Nghệ Tin học HPT : Ngày 26/9/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện là 100:10 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới).

DWS - Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp: Ngày 26/9/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 6,5% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 650 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 10/10/2025.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

VNH - CTCP Đầu tư Việt Việt Nhật : Cổ đông lớn Đỗ Đức Cường đã mua 89.900 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 679.000 CP (tỷ lệ 8,46%). Giao dịch diễn ra trong phiên 5/9/2025.

TLG - Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long: Kế toán Trưởng Tập đoàn Nguyễn Ngọc Nhơn đã mua 40.000 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 61.000 cổ phiếu, 0,07%. Giao dịch diễn ra trong phiên 8/9/2025.

FDC - Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh : Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam đã bán toàn bộ 7.000.000 cổ phiếu.

BCG - Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital : Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Đặng Đình Tuấn đã bán toàn bộ 1.155.000 cổ phiếu. Giao dịch diễn ra trong các phiên 28/8, 29/8, 9/9 và 10/9/2025.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

MCH - CTCP Hàng tiêu dùng Masan: Giám đốc tài chính Huỳnh Việt Thăng đăng ký bán 30.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra trong phiên 15/9/2025.

CTF - Công ty Cổ phần City Auto : Ông Nguyễn Văn Thành đăng ký bán 300.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ 16/9/2025 đến 15/10/2025. Ông Thành là em rể Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Trần Ngọc Dân.