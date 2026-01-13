Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 13/1/2026

13-01-2026 - 05:00 AM | Thị trường chứng khoán

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 13/1/2026

Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán.

Tin doanh nghiệp

APF – Công ty cổ phần Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi: Ngày 23/01/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền, tỷ lệ 10% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán vào ngày 06/02/2026.

HU4 – Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 : Ngày 23/01/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền, tỷ lệ 5% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 500 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán vào ngày 30/01/2026.

NHV - CTCP Sức khỏe Hồi sinh Việt Nam: Công bố nhận được đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Trần Quốc Luân, đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên hội đồng quản trị của ông Nguyễn Mạnh Tùng và , đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên hội đồng quản trị của ông Trần Văn Sản.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

TS3 Công ty Cổ phần Trường Sơn 532 : Cổ đông lớn Cao Thị Thu Thủy đã mua 26.100 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 332.100 CP (tỷ lệ 8,62%). Giao dịch được thực hiện ngày 06/01/2026.

PTB - Công ty Cổ phần Phú Tài : Bà Lê Thục Trinh đã mua 50.000 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 132.060 cổ phiếu (tỷ lệ 0,2%). Giao dịch được thực hiện từ ngày 05/01/2026 đến 09/01/2026. Bà Trinh là em gái Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Lê Anh Văn.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

VPR – CTCP VINAPRINT : Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải đăng ký mua 350.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch là 2.100.804 CP (tỷ lệ 41,74%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 15/01/2026 đến 13/02/2026.

VNH CTCP Đầu tư Việt Việt Nhật : Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thanh Sơn đăng ký mua 800.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch là 91.100 CP (tỷ lệ 1,14%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 16/01/2026 đến 13/02/2026.

VPR CTCP VINAPRINT : Chủ tịch HĐQT Bùi Minh Tuấn đăng ký bán 348.440 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch là 698.026 CP (tỷ lệ 13,87%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 15/01/2026 đến 13/02/2026.

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
"Đón sóng" kết quả kinh doanh quý 4, nhóm ngành nào kỳ vọng hút tiền?

"Đón sóng" kết quả kinh doanh quý 4, nhóm ngành nào kỳ vọng hút tiền? Nổi bật

“Gã khổng lồ” 13 nghìn tỷ USD BlackRock gọi tên Việt Nam trong nhóm mới nổi, chỉ ra các chủ đề ưu tiên đầu tư

“Gã khổng lồ” 13 nghìn tỷ USD BlackRock gọi tên Việt Nam trong nhóm mới nổi, chỉ ra các chủ đề ưu tiên đầu tư Nổi bật

Trước khi Vingroup vào làm thép, tỷ phú Trần Đình Long từng tuyên bố “mất dây thần kinh sợ”

Trước khi Vingroup vào làm thép, tỷ phú Trần Đình Long từng tuyên bố “mất dây thần kinh sợ”

00:10 , 13/01/2026
Một tên tuổi vừa hé lộ kế hoạch kinh doanh 2026 cao kỷ lục

Một tên tuổi vừa hé lộ kế hoạch kinh doanh 2026 cao kỷ lục

00:08 , 13/01/2026
Dòng tiền lớn trở lại, CTCK chỉ tên loạt nhóm cổ phiếu có cơ hội bứt phá trong tháng 1

Dòng tiền lớn trở lại, CTCK chỉ tên loạt nhóm cổ phiếu có cơ hội bứt phá trong tháng 1

00:05 , 13/01/2026
Chuyên gia Maybank: Chứng khoán Việt Nam sắp xuất hiện cú "bull run" trong năm 2026, hoàn toàn có thể vọt lên 2.300-2.400 điểm

Chuyên gia Maybank: Chứng khoán Việt Nam sắp xuất hiện cú "bull run" trong năm 2026, hoàn toàn có thể vọt lên 2.300-2.400 điểm

00:01 , 13/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên