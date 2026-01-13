Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 13/1/2026

Tin doanh nghiệp

APF – Công ty cổ phần Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi: Ngày 23/01/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền, tỷ lệ 10% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán vào ngày 06/02/2026.

HU4 – Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 : Ngày 23/01/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền, tỷ lệ 5% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 500 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán vào ngày 30/01/2026.

NHV - CTCP Sức khỏe Hồi sinh Việt Nam: Công bố nhận được đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Trần Quốc Luân, đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên hội đồng quản trị của ông Nguyễn Mạnh Tùng và , đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên hội đồng quản trị của ông Trần Văn Sản.

TS3 – Công ty Cổ phần Trường Sơn 532 : Cổ đông lớn Cao Thị Thu Thủy đã mua 26.100 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 332.100 CP (tỷ lệ 8,62%). Giao dịch được thực hiện ngày 06/01/2026.

PTB - Công ty Cổ phần Phú Tài : Bà Lê Thục Trinh đã mua 50.000 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 132.060 cổ phiếu (tỷ lệ 0,2%). Giao dịch được thực hiện từ ngày 05/01/2026 đến 09/01/2026. Bà Trinh là em gái Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Lê Anh Văn.

VPR – CTCP VINAPRINT : Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải đăng ký mua 350.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch là 2.100.804 CP (tỷ lệ 41,74%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 15/01/2026 đến 13/02/2026.

VNH – CTCP Đầu tư Việt Việt Nhật : Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thanh Sơn đăng ký mua 800.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch là 91.100 CP (tỷ lệ 1,14%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 16/01/2026 đến 13/02/2026.

VPR – CTCP VINAPRINT : Chủ tịch HĐQT Bùi Minh Tuấn đăng ký bán 348.440 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch là 698.026 CP (tỷ lệ 13,87%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 15/01/2026 đến 13/02/2026.