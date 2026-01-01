Một tên tuổi vừa hé lộ kế hoạch kinh doanh 2026 cao kỷ lục

Công ty Cổ phần Phú Tài (mã: PTB) vừa thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025 cũng như kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Kết thúc năm 2025, Phú Tài ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 7.346 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 634 tỷ đồng, lần lượt tăng 10% và 34% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng vượt 10% và 33% so với kế hoạch đề ra cho năm 2025.

Đây là mức doanh thu cao nhất của Phú Tài kể từ khi doanh nghiệp lên sàn, trong khi con số lợi nhuận chỉ thấp hơn mức lãi kỷ lục 650 tỷ đồng thiết lập vào năm 2021.

Bước sang năm 2026, Phú Tài đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất và lợi nhuận trước thuế cùng tăng trưởng 20% so với năm 2025, đạt lần lượt 8.790 tỷ đồng và 760 tỷ đồng. Nếu hoàn thành được kế hoạch trên, đây sẽ là mức doanh thu và lợi nhuận cao nhất của Phú Tài kể từ khi niêm yết.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu PTB chốt phiên 12/1 đạt 50.400 đồng/cổ phiếu.