Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 18/8/2025

Tin doanh nghiệp

BLN - Công ty cổ phần Vận tải và dịch vụ Liên Ninh: Ngày 28/8/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 6% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 600 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 29/9/2025.

DCG - Công ty cổ phần Tổng Công ty May Đáp Cầu: Ngày 25/8/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 15% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 1.500 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 5/9/2025.

GSM - Công ty cổ phần Thủy điện Hương Sơn: Ngày 4/9/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 20% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 2.000 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 6/10/2025.

CAT - Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau: Ngày 29/8/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 20% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 2.000 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 22/9/2025.

PAN - Công ty cổ phần Tập đoàn PAN: Ngày 29/8/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 5% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 500 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 15/9/2025.

GDA - Công ty cổ phần Tôn Đông Á: Ngày 29/8/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện là 30% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 30 cổ phiếu mới).

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

LHC - CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng: Bà Phạm Thị Thủy đã mua 50.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 149.700 CP (tỷ lệ 1,04%). Giao dịch diễn ra từ 1/8 đến 11/8/2025. Bà Thuỷ là vợ Phó Chủ tịch HĐQT Trần Việt Thắng.

BKC - Công ty cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn : Cổ đông lớn Mai Văn Bản đã bán 25.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 575.000 CP (tỷ lệ 2,45%). Giao dịch diễn ra trong phiên 11/8/2025.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

VGS - Công ty Cổ Phần Ống thép Việt Đức VGPIPE: Ông Lê Minh Hải đăng ký bán 4.000.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 19/8/2025 đến ngày 12/9/2025. Ông Hải là cha của Phó Chủ tịch HĐQT Lê Quốc Khánh.

BHK - CTCP Bia Hà Nội - Kim Bài: Ủy viên HĐQT Nguyễn Xuân Thành đăng ký mua 10.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 19/8/2025 đến ngày 26/8/2025.