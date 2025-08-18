Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 18/8/2025

18-08-2025 - 05:00 AM | Thị trường chứng khoán

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 18/8/2025

Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán.

Tin doanh nghiệp

BLN - Công ty cổ phần Vận tải và dịch vụ Liên Ninh: Ngày 28/8/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 6% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 600 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 29/9/2025.

DCG - Công ty cổ phần Tổng Công ty May Đáp Cầu: Ngày 25/8/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 15% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 1.500 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 5/9/2025.

GSM - Công ty cổ phần Thủy điện Hương Sơn: Ngày 4/9/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 20% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 2.000 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 6/10/2025.

CAT - Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau: Ngày 29/8/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 20% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 2.000 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 22/9/2025.

PAN - Công ty cổ phần Tập đoàn PAN: Ngày 29/8/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 5% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 500 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 15/9/2025.

GDA - Công ty cổ phần Tôn Đông Á: Ngày 29/8/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện là 30% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 30 cổ phiếu mới).

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

LHC - CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng: Bà Phạm Thị Thủy đã mua 50.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 149.700 CP (tỷ lệ 1,04%). Giao dịch diễn ra từ 1/8 đến 11/8/2025. Bà Thuỷ là vợ Phó Chủ tịch HĐQT Trần Việt Thắng.

BKC - Công ty cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn : Cổ đông lớn Mai Văn Bản đã bán 25.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 575.000 CP (tỷ lệ 2,45%). Giao dịch diễn ra trong phiên 11/8/2025.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

VGS - Công ty Cổ Phần Ống thép Việt Đức VGPIPE: Ông Lê Minh Hải đăng ký bán 4.000.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 19/8/2025 đến ngày 12/9/2025. Ông Hải là cha của Phó Chủ tịch HĐQT Lê Quốc Khánh.

BHK - CTCP Bia Hà Nội - Kim Bài: Ủy viên HĐQT Nguyễn Xuân Thành đăng ký mua 10.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 19/8/2025 đến ngày 26/8/2025.

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

VNDirect: Nhịp chỉnh nếu diễn ra sẽ tương đối nhẹ, VN-Index có thể cán mốc 1.900 điểm trong vòng một năm tới

DN có doanh thu chỉ kém Petrolimex, Vingroup và vượt xa Thế Giới Di Động, Hòa Phát, sắp chi 250 tỷ trả cổ tức

Chưa bao giờ Việt Nam có nhiều công ty chứng khoán tỷ USD vốn hóa như hiện nay

00:08 , 18/08/2025
Chứng khoán hướng mốc cao mới, khó tránh rung lắc?

00:05 , 18/08/2025
Vị Chủ tịch công ty chứng khoán trẻ nhất Việt Nam "bỏ túi" thêm hơn trăm tỷ chỉ sau 1 đêm

00:01 , 18/08/2025
VN-Index liên tục vượt đỉnh, có nên đầu tư lúc này?

21:03 , 17/08/2025

