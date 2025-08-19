Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 19/8/2025

Tin doanh nghiệp

TD6 - Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV: Ngày 26/8/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 3% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 300 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 9/9/2025.

IST - Công ty cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần: Ngày 4/9/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 20,53% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 2.053 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 15/9/2025.

PCE - Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung: Ngày 29/8/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 25% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 2.500 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 26/9/2025.

CCS - Công ty cổ phần Chíp Sáng: Ngày 24/10/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 6% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 600 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 31/10/2025.

DNA - Công ty cổ phần Điện nước An Giang: Ngày 28/8/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 15% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 1.500 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 15/9/2025.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

HVN - Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP : Phó Tổng giám đốc Nguyễn Thế Bảo đã thực hiện 27.068 quyền mua, tương đương mua 11.000 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 38.068 CP. Giao dịch diễn ra trong hai phiên 12/8 đến 14/8/2025.

VSI - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước: Cổ đông lớn Đỗ Thị Thanh Nhã đã bán ra toàn bộ 783.700 СР (tỷ lệ 5,94%), không còn nắm giữ cp sau khi thực hiện giao dịch. Giao dịch diễn ra trong phiên 8/8/2025.

VNT - CTCP Giao nhận Vận tải Ngoại thương: Công ty cổ phần Transimex đã mua 1.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 3.718.170 CP (tỷ lệ 22,34%). Giao dịch diễn ra từ 15/7 đến 13/8/2025.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

HDG - Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô : Ông Đào Hữu Khanh đăng ký bán 200.000 cổ phiếu. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 21/8/2025 đến ngày 19/9/2025. Ông Khanh là bố đẻ của Kế toán trưởng Đào Hữu Tùng.

RCC - CTCP Tổng công ty Công trình đường sắt : Phó Chủ tịch HĐQT Tạ Hữu Diễn đăng ký bán 6.241.075 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 20/8/2025 đến ngày 18/9/2025.

MWG - Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động: Thành viên HĐQT

Phạm Văn Trọng đăng ký bán 500.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 21/8/2025 đến ngày 19/9/2025.﻿

REE - Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh: Kế toán trưởng Hồ Trần Diệu Lynh đăng ký bán 13.500 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 21/8/2025 đến ngày 18/9/2025.