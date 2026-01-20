Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 20/01/2026

Tin doanh nghiệp

SGI - CTCP Đầu tư SGI Holdings: Công bố đơn từ nhiệm của ông Phạm Xuân Hồng và bà Nguyễn Ngọc Điệp.

VIN - CTCP Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam : Công bố nhận được Đơn từ nhiệm của bà Ngô Thị Lương - Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký Công ty.

NLG - Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long : Quỹ đầu tư cổ phiếu Kinh tế Hiện đại VinaCapital đã mua 340.670 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 2.195.920 (tỷ lệ 0,452%). Giao dịch được thực hiện trong phiên 16/01/2026.

CKG - Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC : Công ty TNHH MTV Phương Nam Kiên Giang đã bán 9.400 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 1.474.924 cổ phiếu, chiếm 0,911% vốn. Giao dịch được thực hiện từ 20/12/2025 đến 16/01/2026.

DBD - Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định : Ông Nguyễn Phạm Hoàng Long đã mua 49.500 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 49.690 cổ phiếu, tỷ lệ 0,05%. Giao dịch được thực hiện từ 18/12/2025 đến 16/01/2026. Ông Long là người có liên quan tới Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Phạm Thị Thanh Hương.

DS3 – Công ty cổ phần DS3 : Bà Đỗ Thị Nhàn đăng ký bán 30.000 CP nhằm phục vụ nhu cầu tiêu dùng cá nhân. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 21/01/2026 đến ngày 30/01/2026. Bà Đỗ Thị Nhàn là vợ của Tổng Giám đốc Đào Vũ Chinh.

TIN – Công ty Tài chính tổng hợp cổ phần Tín Việt : Ông Lê Hữu Sơn đã đăng ký mua 1.000.000 CP nhưng không mua được cổ phiếu nào do giá thị trường không đạt kỳ vọng. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch vẫn là 3.502.284 CP (tỷ lệ 3,84%). Giao dịch diễn ra từ ngày 17/12/2025 đến ngày 15/01/2026.

OIL – Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP : Bà Phạm Kiều Hoa đăng ký bán 24.000 CP nhằm thu hồi vốn. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức khớp lệnh trong ngày 21/01/2026. Bà Phạm Kiều Hoa là chị dâu của Phó Tổng Giám đốc Trương Đại Hoàng.

PLX - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam : Đào Thị Thu Hà đăng ký bán 20.000 cổ phiếu. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 21/01/2026 dến 19/02/2026. Bà Hà là em gái ông Đào Nam Hải.